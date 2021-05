A6 bei Walldorf. (pol/rl) Ein Opel überschlug sich bei einem Unfall auf der A6 am Dienstag. Laut Polizeibericht war ein 27-jähriger Fahrer und ein 24-jähriger Beifahrer in einem VW bei Walldorf in Richtung Heilbronn unterwegs. Als der VW gegen 15.30 Uhr vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, übersah der Fahrer den Audi eines 43-jährigen Fahrers und kollidierte mit diesem. Der VW-Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen, sodass sich der VW sich mehrfach überschlug und auf dem mittleren Fahrstreifen liegenblieb.

Der 27-Jährige und sein 24-jähriger Beifahrer kamen per Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Ein drittes unbeteiligtes Fahrzeug wurde von umherfliegenden Trümmerteilen beschädigt. Es entstand Gesamtsachschaden von mehr als 40.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme waren der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der VW und der Audi mussten abgeschleppt werden.