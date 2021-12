Viernheim. (pol/mün) Seine Ungeduld wird für einen 24 Jahre alten Autofahrer ein Nachspiel haben.

Der Mann stand am Samstag gegen 14 Uhr im Stau auf der Autobahn A6 am Viernheimer Dreieck. Die Strecke in Richtung Frankfurt war wegen eines Fahrzeugbrandes für die Löscharbeiten gesperrt.

Gegen 14.25 Uhr wendete der Mann seinen grauen Peugeot und fuhr in der Rettungsgasse entgegen der Fahrtrichtung. Danach versuchte er auf die A6 in Richtung Autobahnkreuz Viernheim zu gelangen.

Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann von einer Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen gestoppt werden.

Ihm droht nun ein Ermittlungsverfahren. Die Beamten der Autobahnpolizei suchen Zeugen, die den Vorfall beobachteten und dem Geisterfahrer möglicherweise sogar ausweichen mussten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/87560 zu melden.