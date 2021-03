A6 bei Schwetzingen. (pri/mare)

Eine Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag offenbar unvorsichtig an der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen auf die A6 in Richtung Heilbronn aufgefahren. Dabei kollidierte sie gegen 16 Uhr mit einem Lkw, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Der Citroen C3 stellte sich quer vor den Lkw und wurde etwa 100 Meter vor sich hergeschoben, bevor die beiden Fahrzeuge zum Stillstand kamen.

Es wurde nach ersten Informationen niemand ernsthaft verletzt. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.