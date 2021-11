A6 bei Hockenheim. (pol/rl) 372 Personen und 165 Fahrzeuge kontrollierte die Polizei bei ihrer "ganzheitlichen Verkehrskontrolle" an der Tank- und Rastanlage Hockenheim West am gestrigen Montag. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zwischen 10 und 15 Uhr waren insgesamt 113 Einsatzkräfte aus Mannheim, Heilbronn, Ludwigsburg, Stuttgart sowie der hessischen Landespolizei im Einsatz. Dabei wurden 29 Straftaten und 40 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Besonders auffällig: Bei 41 kontrollierten Lastwagen und Sprintern gab es 15 Verstöße gegen Sozialvorschriften (wie nicht eingehaltene Lenk- und Ruhezeiten), 8 Verstöße gegen die Ladungssicherung und 3 Beanstandungen wegen Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts.

Im Verlauf des Kontrolltages eingeleitete Strafverfahren:

11 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

8 Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

7 Verstöße gegen das Waffengesetz

2 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz

eine Urkundenfälschung

ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Sieben weitere Personen standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Allen Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt stellten die Beamten rund 13 Gramm Amphetamine, 8 Gramm Marihuana und 2 Gramm Haschisch sicher.

Ein Kraftfahrzeugführer und dessen Beifahrer müssen sich wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten. Sie hatten zwar einen Waffenschein, führten ihre Langwaffen samt Munition aber ohne jegliche Sicherung zugriffsbereit im Fahrzeug mit. Nach entsprechenden Überprüfungen und ordnungsgemäßer Sicherung durften die Männer weiterfahren.

Die Kontrollen an der Tank- und Rastanlage sollen in Zukunft intensiv fortgesetzt werden, teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit.