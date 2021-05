A6 bei Heilbronn. (jubu/rnz) Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Untereisesheim. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Auffahrunfall gegen 18.20 Uhr zwischen einem Kleintransporter und einem Sattelzug.

Der 28-jährige Lenker des Sattelzuges bremste sein Fahrzeug am Stauende bis zum Stillstand ab. Kurze Zeit später fuhr der 36-jährige Fahrer eines Renault Master nahezu ungebremst auf diesen auf. Der Fahrer des Kleintransporters wurde dabei so schwer in seinem völlig zertrümmerten Fahrerhaus eingeklemmt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der Lenker des Sattelzuges blieb unverletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand am Anhänger des Sattelzuges ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Den Schaden am Transporter schätzen die Experten ebenfalls auf knapp 15.000 Euro. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Neben Kräften der Polizei waren der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt sowie die Feuerwehr mit über 30 Mann und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Nürnberg bis 22 Uhr komplett gesperrt.

Update: Sonntag, 2. Mai 2021, 20.35 Uhr