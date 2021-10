Hemsbach/Weinheim. (pri/RNZ/rl) Zwei Autos kollidierten am Mittwochabend auf der Autobahn A5 in Richtung Heidelberg bei Hemsbach miteinander. Nach der Kollision der Fahrzeuge gegen 20.30 Uhr zwischen Hemsbach und dem Kreuz Weinheim war ein Auto gegen die rechte Leitplanke geprallt. Die Wucht des Aufpralls hatte dessen Hinterachse abgerissen. Der andere Wagen kam rund 100 Meter entfernt zum Stehen. Der rechte Fahrstreifen war nach dem Unfall blockiert.

Als die verständigte Feuerwehr Hemsbach eintraf, hatten Insassen die beiden Autos bereits verlassen. Offenbar waren sie nicht allzu schwer verletzt: Nach der Behandlung durch den Rettungsdienst konnten sie an der Einsatzstelle bleiben.

Um die Brandgefahr zu bannen, klemmten die Wehrleute die Batterien der Fahrzeuge ab und sicherten die Unfallstelle gegen den nachfolgenden Verkehr ab. "Der Absicherung kommt gerade in den Abendstunden eine große Bedeutung zu, denn durch die Dunkelheit ist die Einsatzstelle für die Fahrer schlechter zu sehen und durch den wenigen Verkehr bildet sich kein Stau", teilte die Feuerwehr mit. "Was für die übrigen Verkehrsteilnehmer positiv ist, erhöht die Gefahr für unsere Einsatzkräfte, da durch den fehlenden Stau die Fahrzeuge nahezu ungebremst an der Einsatzstelle eintreffen."

Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Hemsbach war mit 22 Einsatzkräften bis etwa 22 Uhr im Einsatz.

Update: Donnerstag, 28. Oktober 2021, 02.25 Uhr