A5 bei Dossenheim. (pol/lyd) Die A5 war in der Nacht von 2 bis 3.30 Uhr nach einem Unfall mit einer Rotte Wildschweine gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Wildschweine zwischen den Anschlussstellen Dossenheim und Ladenburg in Fahrtrichtung Darmstadt die Autobahn überqueren wollen. Drei Wildschweine wurden beim Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt. Zwei weitere Autos hielten an der Unfallstelle an, um Erste Hilfe zu leisten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 36-jährige Fahrer eines Kia den rechten Fahrstreifen der A5 aus Richtung Dossenheim kommend in Fahrtrichtung Darmstadt. Als kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg die Rotte Wildschweine die Fahrbahn überquerte, konnte er einen Zusammenstoß mit drei Tieren nicht mehr verhindern.

Der Kia war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Totalschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Wildschweine wurden im Anschluss durch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei geborgen.