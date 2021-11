Neckargemünd. (luw) Nach dem brutalen Angriff einer Gruppe noch unbekannter junger Männer auf einen 31-Jährigen am Bahnhof hat die Bundespolizei auf RNZ-Nachfrage nun erklärt, dass es dort keine Überwachungskameras gibt. Derweil hat der Neckargemünder Bundestagsabgeordnete Moritz Oppelt (CDU) die Bedeutung von "Sicherheit und Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum" hervorgehoben. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, mit der er auf den am Freitag erschienenen RNZ-Bericht reagiert hat. Die Polizei prüft indes einen Zusammenhang mit einem Fall von Anfang Oktober, bei dem ein Messer als Waffe benutzt wurde.

Der erstmals im vergangenen September in den Bundestag gewählte 32-jährige Oppelt, der selbst in Neckargemünd wohnt, zeigt sich zuversichtlich, dass die Polizei den Fall "umfassend" aufklärt. Er habe sich in Folge der Attacke mit dem Polizeipräsidium Mannheim und der für die Sicherheit an Bahnhöfen zuständigen Bundespolizei in Verbindung gesetzt, so Oppelt. Zudem kündigt er an, "den Dialog" mit Bürgermeister Frank Volk zu suchen. Als "von höchster Bedeutung" beschreibt Oppelt "die Sicherheit im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel an unseren Bahnhöfen", ebenso wie "das Sicherheitsgefühl der Reisenden". Und weiter: "Bund und Deutsche Bahn AG setzen gemeinsam diesbezüglich auf den Ausbau von Videotechnik, bis 2024 wird es bundesweit rund 11 000 Kameras an Bahnhöfen geben." Er wolle sich im Gespräch mit dem Mannheimer Polizeipräsidium ein Bild von den bisherigen Erfahrungen der Videoüberwachung an den Hauptbahnhöfen von Heidelberg und Mannheim verschaffen. Bei Tätern, bei denen die Kameras nicht für eine "abschreckende Wirkung" sorgten, könnten sie zur Beweissicherung und zur Aufklärung beitragen, meint der Abgeordnete.

Das Opfer der Tat war wie berichtet laut Polizei am Mittwoch gegen 18 Uhr an Gleis 4 zunächst mit einer Gruppe von "sechs bis acht jungen Männern" in Streit geraten, ehe er mehrere Schläge an den Kopf bekam – offenbar auch mit einem Stein. Als der 31-Jährige zu Boden ging, traten die Unbekannten auf ihn ein. Er kam daraufhin ins Krankenhaus, die Täter flüchteten. Augenzeugen werden derzeit befragt. Die Bundespolizei erklärte auf Nachfrage, dass es "Anhaltspunkte für einen Zusammenhang" mit einer Tat gebe, bei der ein 18-Jähriger am 5. Oktober am Bahnhof mit einem Messer verletzt wurde.

Update: Freitag, 5. November 2021, 20 Uhr

31-Jähriger am Bahnhofsgleis niedergeschlagen

Neckargemünd. (pol/sake) Unbekannte Täter schlugen am Mittwochabend in Neckargemünd einen 31-jährigen Mann nieder und flüchteten anschließend. Das teilte die Polizei mit. Zeugen konnten gegen 18 Uhr beobachteten, wie ein Mann am Gleis 4 des Bahnhofs von sechs bis acht jungen Männern attackiert wurde und verständigten umgehend die Polizei.

Zunächst soll eine Person aus der Gruppe mit einem Stein gegen den Kopf des Mannes geschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend hätten die Männer gemeinsam auf den Geschädigten eingetreten. Als der Mann regungslos am Boden lag, seien die Unbekannten vom Tatort geflüchtet, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Die Zeugen verständigten sofort Polizei und Rettungsdienst und kümmerten sich um den Verletzten. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/92540 zu melden.

Update: Donnerstag, 4. November 2021, 12.45 Uhr