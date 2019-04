Wer nach einem sonnigen Tag keine Jacke dabei hatte, musste etwas näher an das wärmende Feuer heranrücken. Derweil präsentierte sich der Mond in zartem Rot. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Gaiberg/Gauanggelloch. Pfarrer Johannes Beisel hatte bei der Feier zur Osternacht am Kraichgaublick oberhalb von Gaiberg gerade verkündet: "Der Herr ist auferstanden." Kurz darauf zeichnete sich am Horizont ein Naturschauspiel ab. "Der Mond ist aufgegangen", lautet nun die Botschaft - verbunden mit der Aufforderung: "Schaut mal dorthin, das sieht großartig aus." Nicht strahlend hell präsentiert sich der Erdtrabant, sondern in zartem Rot. Der Weg zum Kraichgaublick war für Gläubige aus Gaiberg und dem Leimener Stadtteil Gauangelloch ein Kreuzweg mit mehreren Stationen.

Die Gauangellocher starteten schon um 19.15 Uhr an der evangelischen Kirche, um nach der Wanderung durch einen Hohlweg kurz nach 21 Uhr am Kraichgaublick zu sein. Von da an dauerte es noch etwa eine Dreiviertelstunde, bis das Osterfeuer am Waldrand entzündet wurde. Die beiden Mitglieder der Feuerwehr aus Gaiberg, die vor Ort für den Brandschutz sorgten, registrierten derweil in Sichtweite das Osterfeuer in der Elsenztalgemeinde Mauer.

Bei der Feier in der Osternacht geht es Pfarrer Johannes Beisel darum, die christliche Hoffnung auf die Auferstehung der Toten zu manifestieren - wie immer man sich dies vorstellen mag. Dazu passt das Zeremoniell, Kerzen in Schälchen weiterzureichen und die Osterkerzen für die Kirchen am Osterfeuer zu entzünden. Viele Gäste waren fast schon eine Stunde vor der Andacht vor Ort - später stellten sie fest, dass sie vielleicht doch eine wärmere Jacke hätten mitnehmen sollen. Der Karsamstag war nachmittags noch ein Sommertag mit um die 25 Grad Celsius gewesen, nun kühlte es auf der Höhe doch merklich ab. Aber es war immer noch gut auszuhalten, auch ohne Bewirtschaftung vor Ort. Wer nichts in seinen Rucksack gepackt hatte, ging wohl durstig nach Hause.

Der Wald ist zu Ostern schon maiengrün. "Im Dunkel der Nacht entzünde das Feuer, das nie mehr verlischt", heißt es in einem Lied, das die Kreuzweggänger an ihren jeweiligen Stationen sangen. "Christus, Dein Licht erstrahlt auf der Erde und Du sagst uns: Auch Ihr seid das Licht", heißt es in einem anderen. "Christ ist erstanden von der Marter alle" ist indessen eine jahrhundertealte musikalische Osterbotschaft und berührt die Seele ebenso wie das Lied "Großer Gott, wir loben Dich".

Pfarrer Johannes Beisel wollte wie alle Jahre wieder auch die "Oster-Laola-Welle" sehen und gab das Kommando dafür vor. Zum Osterfeuer samt Vollmond kamen auch viele Gäste, die den Kreuzweg nicht mitgegangen waren - aber auch ganze Arbeit leisteten, indem sie vom Parkplatz aus zum Beispiel Kinderwagen den Berg hochschoben.