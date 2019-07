Von Christoph Moll

Neckargemünd. Dass eine Katze von Hunden attackiert wird, ist keine Seltenheit. Besonders pikant ist dieser Fall allerdings, da es sich um die Katze von Steffen Wachert und die Hunde von Thomas Ax handelt. Mit der Attacke hat der Streit zwischen dem Stadtrat der Freien Wähler und dem Rechtsanwalt eine neue Eskalationsstufe erreicht.

Hintergrund Stadtrat Steffen Wachert schießt scharf gegen Investor Thomas Ax Steffen Wachert und Thomas Ax werden wohl keine besten Freunde mehr. Der Stadtrat der Freien Wähler und der Rechtsanwalt sowie Investor und Gründer der Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" können sich schon länger nicht leiden - nicht erst seit dem Angriff der Ax-Hunde auf die Wachert-Katze in [+] Lesen Sie mehr Stadtrat Steffen Wachert schießt scharf gegen Investor Thomas Ax Steffen Wachert und Thomas Ax werden wohl keine besten Freunde mehr. Der Stadtrat der Freien Wähler und der Rechtsanwalt sowie Investor und Gründer der Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" können sich schon länger nicht leiden - nicht erst seit dem Angriff der Ax-Hunde auf die Wachert-Katze in Kleingemünd. Das wurde zuletzt für alle sichtbar. Vor wenigen Wochen ließ Wachert seinem Unmut im sozialen Netzwerk Facebook freien Lauf. In einem Beitrag warf er Ax vor, Häuser bei Zwangsversteigerungen zu kaufen und dann oft keinen Cent in deren Erhaltung zu investieren. "Ich wünsche keinem Mieter einen Vermieter wie Sie! Skrupellos und unmenschlich. Mit juristischen Tricks versuchen Sie aus jedem Objekt den größtmöglichen Profit zu schlagen!" schrieb Wachert. "Sie verklagen jeden sofort, der irgendwie das Wort gegen Sie erhebt." Dienstleistern würde oft das vereinbarte Entgelt verweigert. "Auch ich habe lange vor Gericht streiten müssen, um meine Rechnung bezahlt zu bekommen", so der IT-Unternehmer Wachert. In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates legte Wachert nach. Er erinnerte daran, dass er sich als Stadtrat verpflichtet habe, die Rechte der Stadt zu wahren und ihr Wohl sowie das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern. Als Gemeinderat könne er es nicht mehr länger akzeptieren, dass "viele Neckargemünder in Angst" leben müssten. Er könne nur "inständig hoffen, dass Herr Dr. Ax schnell zur Vernunft kommt", sagte Wachert. Es werde jetzt schon schwer, die Gräben zu überwinden. "Unseren Bürgern möchte ich Mut machen, sich nicht alles gefallen zu lassen, Sie sind nicht allein!", sagte Wachert unter dem lauten Applaus des Gemeinderates. Bürgermeister Volk ließ Wachert gewähren und kommentierte die Rede nicht. "Das kann ich nicht so stehen lassen", sagt Ax gegenüber der RNZ und spricht von "beleidigenden und verleumderischen Angriffen, die auf übelste Art und Weise geschäftsschädigend" seien. Wachert würde vorsätzlich falsche Behauptungen verbreiten und nicht Ross und Reiter nennen. "Es ist eine Grenze überschritten, die nicht mehr hinnehmbar ist", so Ax, der betont: "Ich verhalte mich in allen meinen Geschäftsfeldern standesgemäß." Als Anwalt könne er sich auch nichts anderes erlauben. "Alle unsere Mieter sind zufrieden - nur Herr Wachert war es nicht", so Ax. Er würde aber keine Fünf-Sterne-Wohnungen vermieten, es handle sich um sozialen Wohnraum. "Ich verdiene damit nichts", betont Ax. Wegen des Facebook-Posts erstattete Thomas Ax bereits Strafanzeige und Strafantrag wegen übler Nachrede und Verleumdung bei der Staatsanwaltschaft. "Die aufgestellten Behauptungen treffen schlicht nicht zu", heißt es in der Anzeige. Ohne dass er Wachert Schaden zugefügt hätte oder dies beabsichtige, erfolge "eine üble Herabsetzung, Diffamierung und vorsätzliche Schädigung der nicht nur geschäftlichen Interessen und geschützten Positionen unseres Mandanten". Auch wegen der Aussagen im Gemeinderat wird Ax juristisch aktiv: "Herr Wachert wird von uns auf Unterlassung in Anspruch genommen und strafrechtlich verfolgt werden." (cm)

[-] Weniger anzeigen

Ax, der mit seiner Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" und dem Slogan "Neckargemünd ohne Volk" - so heißt bekanntlich der Bürgermeister - wirbt, stößt als Investor mit Bauvorhaben immer wieder auf Widerstand. Beim Protest gegen die Erweiterung der früheren Gaststätte "Schwanen" ist Steffen Wachert federführend. Wegen des Hundeangriffs ermittelt nun die Polizei.

Was ist genau am Sonntag gegen 17.30 Uhr in Kleingemünd geschehen? Unstrittig ist, dass zwei Hunde von Ax - die etwa fünf Jahre alten "Finni" und "Zaira" - den einjährigen Kater "Binx" der Familie Wachert angegriffen und gebissen haben. "Das haben Zeugen beobachtet", bestätigt Polizeisprecher Dennis Häfner.

Der Angriff geschah auf dem Grundstück einer anderen Familie in der Straße "Im Franz Vollmer", wo Wachert wohnt. Die Polizei fand in einem Gebüsch Katzenhaare mit Speichel. Nach dem Angriff kam Thomas Ax hinzu, leinte seine Hunde an - sie waren von seinem einige Hundert Meter entfernten Grundstück ausgebüxt - und nahm den Kater mit. Auch das ist unstrittig.

Klar ist dann nur noch: Von der Katze fehlt seither jede Spur. Suchaktionen blieben erfolglos.

Stadtrat Steffen Wachert. Foto: Moll

Steffen Wachert, der von einer Nachbarin alarmiert wurde, traf Ax nach eigenen Worten wenig später zunächst mit einer vollen und dann mit einer leeren Tüte im Bereich des ehemaligen Schwanen. Hier betreibt Ax eine Kanzlei. Wacherts Vermutung: In der Tüte war sein toter Kater.

Dem widerspricht Thomas Ax. "In der Tüte waren Aktenordner", betont der Rechtsanwalt. Am Sonntagnachmittag würden in seiner Kanzlei Vorbereitungen für die folgende Woche laufen.

Als er das Fehlen zweier seiner sechs Hunde bemerkt habe, habe er sich sofort auf die Suche gemacht. "Als ich an dem Grundstück ankam, war alles ruhig", erzählt Ax. "Nachbarn standen um die Hunde und die Katze, schritten aber nicht ein." Hund "Finni" sei wohl durch den Kampf mit der Katze am Auge und an einem Hinterlauf schwer verletzt worden.

"Ob die Katze verletzt war, konnte ich nicht beurteilen", sagt Ax. "Ich wollte sie zu mir nach Hause mitnehmen, um mich um sie zu kümmern." Dass es sich um den Kater von Wachert handelte, habe er nicht gewusst.

"Die Katze ist mir dann vom Arm gesprungen und verschwunden", sagt Ax, der betont: "Ich bin ein Tierfreund, der sich liebevoll um Hunde kümmert." Es tue ihm leid, was geschehen ist. "Ich würde doch nicht einfach eine tote Katze entsorgen", meint Ax.

Diesen Vorwurf lasse er sich nicht gefallen. "Es trifft mich tief, dass so etwas behauptet wird", sagt der 51-Jährige, der eine "billige Retourkutsche" für eine Strafanzeige gegen Wachert vermutet.

Doch warum sind die Hunde ausgebüxt? Hin und wieder würden sich Wanderer durch eine Tür auf sein eingezäuntes Grundstück am Waldrand verirren und die Tür offen stehen lassen. "Dann rennt mal ein Hund weg", sagt er.

"Wir machen aber mehrmals täglich Kontrollgänge." Bis zum Sonntag sei drei bis vier Monate lang kein Hund ausgebüxt. Wachert erzählt, dass die Ax-Hunde schon einmal auf seinem Grundstück waren und versucht hätten, in ein Hasengehege einzubrechen. Er hat den neuerlichen Vorfall im sozialen Netzwerk Facebook öffentlich gemacht. "Meine Tochter ist nur noch am Weinen", erzählt er.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. "Das ist eine Straftat", erklärt Polizeisprecher Häfner. "Wir werden alle Beteiligten befragen." Auch ob die Katze entsorgt wurde, sei Gegenstand der Ermittlungen. Eine Hausdurchsuchung finde wohl nicht statt. "Es gilt abzuwägen, ob eine Katze das rechtfertigt", sagt der Polizeisprecher.