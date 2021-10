Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Situation im seit dem Jahr 1975 bestehenden Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd (GVV) ist verfahren. Seit Monaten herrscht Stillstand. Gemeinsame Projekte kommen einfach nicht voran. Das jüngste Beispiel ist die gescheiterte Idee eines gemeinsamen Bauhofs. Der Grund für die Spannungen sind die seit Jahrzehnten bestehenden Stimmverhältnisse zwischen den Mitgliedsgemeinden Neckargemünd, Bammental, Wiesenbach und Gaiberg. Neckargemünd hat zehn Stimmen – genau so viele wie die anderen drei Orte zusammen. Damit kann die Stadt am Neckar zwar alleine nichts bestimmen, sie kann aber alles blockieren.

Hintergrund Von "Riesenproblemen" bis "Neuanfang" Die geplanten Änderungen im Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd müssen in den Mitgliedskommunen abgesegnet werden. Und hier könnte es schwierig werden, wie die Vorberatungen zur Sitzung in Neckargemünd und Bammental zeigten. "Wir haben mit den geplanten Änderungen Riesenprobleme", erklärte Jürgen [+] Lesen Sie mehr Von "Riesenproblemen" bis "Neuanfang" Die geplanten Änderungen im Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd müssen in den Mitgliedskommunen abgesegnet werden. Und hier könnte es schwierig werden, wie die Vorberatungen zur Sitzung in Neckargemünd und Bammental zeigten. "Wir haben mit den geplanten Änderungen Riesenprobleme", erklärte Jürgen Rehberger (Freie Wähler) bei der Sitzung des Gemeinderates in Neckargemünd. "Wir sehen nicht ein, dass wir ohne Not unsere Position aufgeben und uns schlechter stellen als notwendig." Nach einem Berechnungsmodell würden Neckargemünd sogar noch mehr Stimmen zustehen als derzeit. "Wir sehen keine Notwendigkeit, eine doppelte Mehrheit mitzutragen", so Rehberger. "Wenn die anderen Gemeinden sich bei uns nicht gut aufgehoben fühlen, können wir auch ohne sie." Anne von Reumont (CDU) hingegen meinte: "Die doppelte Mehrheit stünde uns gut zu Gesicht und würde uns nicht wehtun." Neckargemünd müsse sich zurücknehmen und den anderen Kommunen zuhören. "Wir geben uns Mühe und versuchen, den anderen Kommunen zu helfen, aber es gibt immer Vorbehalte, dass wir die anderen Orte zu unserem Vorteil linken wollen", ärgerte sich Steffen Wachert (Freie Wähler). "Das gefällt mir nicht und ich verstehe es auch nicht." Ein gemeinsamer Bauhof wäre für alle Kommunen ein Gewinn gewesen. "Die anderen müssen auch mal anerkennen, dass Neckargemünd nicht immer nur Schlechtes, sondern Gutes will." Hermino Katzenstein (Grüne) hingegen sah durch die Gespräche zwischen den Bürgermeistern einen ersten Schritt zu einem Neuanfang. "Manche Aussagen hier tragen aber nicht dazu bei", mahnte Katzenstein. Auch für Winfried Schimpf (SPD) war die "doppelte Mehrheit" eine denkbare Variante. Man finde eine zweite Gemeinde, wenn man gute Argumente habe. Petra Groesser (Grüne) bezweifelte dies jedoch: "Wenn die Gemeinden sich nicht untereinander reinreden sollen, klappt das bei kniffligen Themen nicht." Dann habe Neckargemünd "keinen Zugriff mehr auf Entscheidungen". "Und dann brauchen wir den GVV eigentlich auch nicht mehr", so Groesser. "Die Rathäuser müssen mehr kommunizieren", fand Giuseppe Fritsch (fraktionslos). "Tacheles reden, Konsequenzen ziehen" – diese Aussagen fielen bei der Gemeinderatssitzung in Bammental. "Wir können nicht immer mit ,Nein’ stimmen, haben dabei nix zu melden und sind permanent beleidigt", meinte etwa Rüdiger Heigl (SPD). Bürgermeister Holger Karl fand den Status quo ebenso wenig zufriedenstellend, bei dem kein Beschluss ohne Zustimmung Neckargemünds möglich sei: "So können wir nicht arbeiten". Der Vorschlag für die neue Satzung manifestiere dieses Dilemma nur, weswegen er andere Lösungen forderte. "Die Sitzverteilung trifft die Größe der Kommunen nicht", befand Albrecht Schütte (CDU/BV): Schließlich sei Neckargemünd nicht dreimal so groß wie Bammental. "Andere Verbände haben ihre Stimmen anders, gerechter verteilt." (cm, bmi)

Denn Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Das könnte sich nun ändern, wird aber nicht ganz einfach, wie die Vorberatungen zur nächsten GVV-Sitzung am Mittwoch, 6. Oktober, um 16 Uhr im Neckargemünder Rathaus in den Orten zeigten.

Anlass für die Neuregelung ist eine Änderung der völlig veralteten und zuletzt im Jahr 2002 aktualisierten Verbandssatzung, die nun auf Drängen der Rechtsaufsichtsbehörde bis 1. Dezember notwendig wird. In dieser Satzung steht zum Beispiel noch, dass das gemeinsame Ziel der Bau eines Hallenbades zwischen Neckargemünd und Wiesenbach ist. Neue Aufgaben wie Klimaschutz- und Integrationsmanagement sind noch nicht enthalten. Diese Änderungen sind vergleichsweise unproblematisch.

Umstrittener dürfte die Änderung der Stimmenverhältnisse werden. "Unsere Nachbarn kritisieren, dass wir alleine so viele Stimmen haben wie alle anderen Gemeinden zusammen", sagte Frank Volk. Der Neckargemünds Bürgermeister erklärte, dass die Stadt am Neckar damit de facto ein Veto-Recht habe, das in der Vergangenheit für Ärger sorgte. So habe Neckargemünd ein großes Baugebiet in Langenzell ebenso abgelehnt wie einen Anschluss des Bammentaler Industriegebiets an die Bundesstraße B45.

Doch wie könnte eine Änderung der Stimmverhältnisse aussehen? Hierfür gibt es verschiedene Berechnungen nach Einwohnerzahlen und Gemarkungsgrößen. Bei manchen würde sich nichts verschieben, bei anderen hätte Neckargemünd künftig mehr oder weniger Stimmen als die anderen Orte zusammen. Bei allen Varianten könnte aber künftig gelten, dass neben Neckargemünd immer eine zweite Gemeinde mitstimmen muss.

Ebenso soll Neckargemünd künftig nicht mehr alleine blockieren können. Auch hier wäre dann das Votum einer weiteren Gemeinde vonnöten. "Damit soll verhindert werden, dass sich die kleineren Kommunen benachteiligt fühlen", erklärte Petra Polte als für den GVV zuständige Fachbereichsleiterin im Neckargemünder Rathaus. "Sonst wäre die weitere Zusammenarbeit vergiftet." Ebenso müsse die Abrechnung schriftlich geregelt werden, wenn Mitarbeiter der Stadt Neckargemünd Aufgaben für den Verband erledigen. Auch das ist immer wieder ein häufiger Streitpunkt.

Polte betonte, dass es bereits Abstimmungsgespräche zwischen allen vier Bürgermeistern gab. Ein Entwurf der neuen Satzung sei jedenfalls genehmigungsfähig. "Nun müssen nur noch alle mitmachen", so Polte. Am Mittwoch solle erst einmal beraten werden, wie es weitergeht. Ziel sei es, einen Konsens in der Verbandsversammlung zu finden, so Bürgermeister Volk. "Wir machen nur einen Vorschlag." Wenn es nach Neckargemünd gehe, sollen die aktuellen Stimmenverhältnisse bestehen bleiben. Die Stadt werde aber auf ihr alleiniges Veto-Recht verzichten. "Es geht darum, Verhinderungspolitik zu verhindern", erklärte Rathauschef Volk und betonte: Die Satzung werde nicht gegen den Willen einer Kommune geändert.