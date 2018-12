Von Anja Hammer

Region Heidelberg. Alfons Gimber ist ratlos. "Die ganze Zeit war er noch weit weg." Mit "er" meint der Lobenfelder Schäfer den Wolf. Aber seit gestern ist er nicht mehr weit weg. In der Nähe vom hessischen Wald-Michelbach ist ein Wolf fotografiert worden - 15 Kilometer weiter, in Brombach, hat Gimber derzeit eine Herde von 400 Schafen stehen.

"Da wird einem schon ganz mulmig", sagt der Schäfer. Bislang hat er sich noch keine Sorgen um seine Tiere gemacht. Das ist nun anders. "Heute könnte der Wolf schon bei meinen Schafen sein", meint er. Es gebe zwar vom baden-württembergischen Landesschafzuchtverband, dessen Vorsitzender er ist, ein Wolfsprojekt, aber das sei noch nicht ganz ausgereift. Dabei geht es um bessere Zäune, mit mehr Strom. Doch die hat er noch nicht. "Das kommt mehr als plötzlich", sagt Gimber. Momentan könne er nicht viel machen, außer seine Herde in Ortsnähe stellen und hoffen, dass sich der Wolf fernhält. Seine zwei weiteren Herden hat er derzeit im heimischen Lobenfeld. Diese sieht er nicht in Gefahr. "Der Neckar ist erst einmal eine natürliche Barriere", so Gimber.

Alexander Wagners Sorgen kann der Fluss nicht so ganz nehmen. "Es gibt wohl keinen Schäfer, der Wolfsfreund ist", sagt Wagner. Er betreibt den Schafhof in Nußloch. Dort hält er 100 Mutterschafe und rund 130 Lämmer, zudem noch drei Mutterkühe und zwei Jungbullen. "Ich bin ganz und gar nicht erfreut", sagt Wagner über die Wolfsichtung im Odenwald. Zwar habe er auf seinem Hof zwischen Nußloch und Leimen die Hoffnung, dass dem Wolf das Gebiet zu dicht besiedelt ist, aber alarmiert ist er dennoch.

Schon lange verfolgt er die Nachrichten über Wolfsichtungen in Deutschland und macht sich so seine Gedanken. "Es gibt zwar Möglichkeiten, die Tiere zu schützen", erklärt Wagner. "Aber der Aufwand lohnt sich nicht." Ein Hütehund sei teuer, zudem müsse er zahm sein - "und gleichzeitig soll er sich gegen einen Wolf durchsetzen". Nachts müsste ein solcher Hund im Zwinger sein - "aber so kann er ja nichts machen, wenn ein Wolf kommt." Wie Gimber betont auch Wagner, dass der Wolf aber vor allem im Rudel eine Bedrohung darstellt. Er selbst hat schon erleben müssen, zu was ein Hunde-Rudel fähig ist. In den 80er Jahren sei seine Herde von freilaufenden Labradorhunden angegriffen worden. Die Erinnerung daran lässt ihn noch heute schaudern: "Es war grauenhaft."

Ganz anders ist die Stimmung bei Anja Schork-Raabe in Heiligkreuzsteinach. Sie hält für den dort ansässigen Verein "Apfel" sechs Burenziegen. Da diese gut springen könnten, hat sie ohnehin schon einen hohen Netzzaun. Schork-Raabe: "Ich lasse meine Tiere also weiterhin unbesorgt nachts draußen." Nicht nur deshalb sagt sie: "Ich freue mich über jeden Wolf!" Denn sie sieht in dem Raubtier mehr Nutzen als Schaden: "Wenn der Wolf hier wieder heimisch ist, bringt er ein größeres Gleichgewicht in den Wald." Denn sie ärgert sich seit einiger Zeit über Wildschweinschäden auf den Weideflächen. Die Jäger würden nicht nachkommen mit der Jagd auf das Schwarzwild. Daher hofft Schork-Raabe, dass der Wolf den Borstentieren Einhalt gebietet.

Ähnlich äußert sich Landwirt Klaus Herbig aus Heiligkreuzsteinach. Auch er hofft, dass der Wolf die Wildschweinproblematik eindämmt. Um seine Milchkühe und das Jungvieh, das er nah am Haus hat, sorgt er sich nicht. "Im Moment habe ich keine Panik", so Herbig. Viel machen könne er ohnehin nicht. Ernsthafte Gedanken würde er sich erst machen, wenn ein Tier gerissen werde. Der Bio-Landwirt betont aber schon jetzt: "Wichtig ist, dass der Schaden ausgeglichen wird - das würde auch dem Wolf und seinem Ruf guttun."