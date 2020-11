Frischen Feldsalat und mehr aus der Region hat auch Carina Spieß vom Hofladen Spieß in Heidelberg auf dem Wochenmarkt in der Hopfengemeinde zu bieten. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Sandhausen. Ein Hauch von Spätsommer auf dem Wochenmarkt in der Hopfengemeinde: Es ist zwar kühl, doch die Sonne scheint und John Ambergs verkauft an seinem Stand die letzten Dahlien der Saison. Seit 36 Jahren, und damit seit Gründung des Marktes, ist er dort präsent – und es macht ihm immer noch Spaß! Dies natürlich auch wegen der netten Kundschaft. Der Wochenmarkt in Sandhausen ist möglicherweise einer der größten und am besten sortierten in der Region. Die Vielfalt jedenfalls überzeugt.

Ingrid Schubert ist vor Ort die "Gewürze-Frau", die auch etliche Teemischungen mit heilsamen Wirkungen im Sortiment hat. Schon vor Jahren hat sie einen gut bezahlten Bürojob aufgegeben, um sich voll und ganz ihrer eigentlichen Lebensaufgabe zu widmen – als "Marktfrau".

Bei Gerhard Grimm ist das ähnlich. Er ist der "Newcomer" auf dem Wochenmarkt, bietet dort erst seit rund drei Jahren Wildspezialitäten an. Der Hobby-Jäger weiß: Wild ist im Grunde das beste Fleisch überhaupt, weil die Tiere in der freien Natur leben und nicht in irgendwelchen Ställen. Grimm war lange im Finanzwesen tätig, hat aber von heute auf morgen "umgesattelt" und dies bislang nicht bereut. Für sein Wild hat er einen Metzger an der Hand, der das Fleisch nach seinen Vorgaben zubereitet. Neben Braten und Bratwürsten gehören auch "Maispoularde" und Lamm zu seinem Sortiment.

Mit rund 250 Käsesorten, darunter auch eine aus dem "Tiroler Felsenkeller", ist ein Familienbetrieb auf dem Markt präsent. Ein anderer ist auf Fisch aller Art spezialisiert. Räucherfisch, Speck- und Käsespezialitäten bietet "Der Tiroler" aus Dannstadt-Schauernheim an. Oder darf es lieber "etwas von der Pute" eines anderen Anbieters sein?

Vor Ort ist natürlich auch Obst und Gemüse aus der Region erhältlich – sogar Sauerkraut aus eigener Herstellung! Der Hofladen Spieß aus Neurott bietet das Kraut im 500-Gramm-Frischhaltebeutel an, aber eben auch frischen Feldsalat und anderes mehr, das jeweils zur Jahreszeit passt.

Muckensturm bei Heddesheim ist die Adresse eines weiteren Obst- und Weingutes, das auf dem Wochenmarkt Wein, Obst und Gemüse – darunter den ersten Grünkohl des Jahres – anbietet. Dazu gibt es hausgemachte Marmeladen – eine schöne Auswahl!

Auf dem Sandhäuser Wochenmarkt, der übrigens hinter dem Rathaus aufgebaut wird, sind die Stände zurzeit etwas weiter voneinander entfernt aufgestellt als vielleicht sonst gewohnt. Manche Kundinnen und Kunden verlieren da schon ein bisschen den Überblick und müssen erst überlegen, welche Warteschlange zum Stand ihrer Wahl führt. Dennoch: Der Marktbummel in Sandhausen ist wegen des großen Sortiments auch für Kundschaft "von auswärts" empfehlenswert.

Info: Wochenmarkt Sandhausen, Festplatz hinter dem Rathaus, immer freitags von 7 bis 13 Uhr.