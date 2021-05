Von Werner Popanda

Leimen-Gauangelloch. Frische Lebensmittel, regionale Leckereien und Handgemachtes: Die Wochenmärkte in der Region rund um Heidelberg sind immer einen Besuch wert. Bei den meisten kann man zudem nicht nur gut einkaufen, sondern auch Gleichgesinnte treffen und es sich gut gehen lassen. Die RNZ stellt den neuen Wochenmarkt in Leimen-Gauangelloch.

Dafür, dass man es mit einem Wochenmarkt zu tun hat, der gerade eben erst das Licht der Welt erblickte, gibt es hier ein breites Angebot. Beginnend mit der Produktpalette der Imkerei von Markus Himmelmann, die beileibe nicht nur diverse Honigsorten umfasst. Sondern auch einige andere Honigerzeugnisse.

Direkt daneben kann man sich am Stand des gleichfalls in Gauangelloch beheimateten "Tisch am Fenster Catering"-Unternehmens von Küchenmeister Andreas Berndt kulinarisch stärken. Beispielsweise mit "Pulled Pork", "grober Metzger-Bratwurst" oder "geröstetem Focaccia".

Nicht minder appetitlich wirkt aber auch das, was zwei Schritte weiter an einem Obst- und Gemüsestand offeriert wird. Dieser wird ebenso von der Mannheimer Feinkostmanufaktur "Phresko" von Eleftherios Samouladas betrieben wie der benachbarte Verkaufswagen, in dem griechische Leckerbissen à la Schafskäsepasten bis hin zu "Hauptgerichten wie von Oma!" erworben werden können. Wer dann denkt, dass es Zeit für ein Heißgetränk ist, wird mit 100-prozentiger Sicherheit an der "Mobilen Kaffeebar aus Heidelberg" von André Kupceric fündig.

Im Grunde zeichnet sich der Gauangellocher Wochenmarkt durch das aus, was auch sein Leimener Pendant auf dem Georgi-Marktplatz auszeichnet: Er bildet eine Einheit und wirkt daher optisch sehr harmonisch. Sollten sich zu den bisherigen Ständen noch weitere hinzugesellen, was laut André Kupceric durchaus möglich sein könnte, würde sich die Marktatmosphäre noch weiter optimieren.

Schon jetzt optimal ist auf jeden Fall die Lage des Markts. Umrahmt wird er nämlich zum einen vom Hotel-Gasthof "Zum Schwanen". Und zum anderen vom 1899 errichteten einstigen Schul- und Rathaus, heute Sitz des Bürgeramtes. Beide Gebäude sind schlicht ein Blickfang, woran auch der Neubau auf der dem "Schwanen" gegenüberliegenden Platzseite nichts ändert.

Das Besondere dieses Markts liegt selbstredend darin, dass er so nagelneu ist, wie ein Markt nur nagelneu sein kann. Zu danken ist dies laut Himmelmann in allererster Linie der Gauangellocherin Konstanze Schätzle. Sie habe als "treibende Kraft" das Projekt eines lokalen Wochenmarkts "wirklich in die Hand genommen" und auch "bei der Stadtverwaltung nachgebohrt".

Und das sei auch gut so gewesen, denn "jeder hier hat bereits seit Jahren darauf gewartet, dass mal so ein Markt ins Leben gerufen wird und vor Ort Obst, Gemüse, Honig und andere Produkte eingekauft werden können", betont Himmelmann. Man müsse, so das Credo des Honigexperten, den Ort, in dem es so gut wie keine Geschäfte mehr gebe, "einfach mit Leben füllen – und da gehört ein solcher Markt einfach dazu".

Alles in allem besitzt der neue Wochenmarkt jedoch nicht nur für Himmelmann eine Riesenchance, nach der von der Stadtverwaltung verkündeten sechsmonatigen Testphase fortgesetzt zu werden. Sondern auch für Kupceric. Bei der Marktpremiere sei die Resonanz jedenfalls sehr gut gewesen, betonten beide mit Nachdruck.

Info: Der Gauangellocher Wochenmarkt auf dem Rathausplatz findet freitags von 8 bis 12 Uhr statt. Parkplätze sind nahebei in ausreichender Zahl vorhanden. Direkt am Rathausplatz befindet sich der "SB-Service" eines Geldinstituts, ein Geschäft mit Lotto-Annahmestelle, das derzeit aber nur am Freitagnachmittag geöffnet hat, ein "Radservice-Punkt" sowie eine Haltestelle der Buslinien 737 und 757 und des Ruftaxis.