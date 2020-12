Von Werner Popanda

Gaiberg. Frische Lebensmittel, regionale Leckereien und Handgemachtes: Die Wochenmärkte in der Region Heidelberg sind immer einen Besuch wert. Bei den meisten kann man zudem nicht nur gut einkaufen, sondern auch Gleichgesinnte treffen und es sich gut gehen lassen. Die RNZ stellt die Märkte in einer Serie vor, heute den Wochenmarkt in Gaiberg.

In diesem Fall ist nicht nur interessant, was auf dem Markt angeboten wird. Sondern auch, wann dieses Angebot noch bis zum Jahresende gilt. Nämlich auch an den Donnerstagen, 24. und 31. Dezember. Die Gemeindeverwaltung preist dies denn auch auf ihrer Internetseite prompt als "stressfrei einkaufen" an.

Dort ist ebenfalls aufgelistet, was eingekauft werden kann. Als da wären Produkte aus der Region von der Griechischen Feinkost-Manufaktur "Phresko", der Imkerei Gaul, von Obst und Gemüse Lothar Sturm, vom Weilerhöfer Bauernladen Putenspezialitäten und von Käse Wissmann. Obendrein erhalten an Heiligabend alle Besucher zwischen 9 und 11.30 Uhr ein kleines Geschenk.

Eine Erwähnung wert ist der Gemeindeverwaltung, dass frische Backwaren nur wenige Meter entfernt bei der Bäckerei Schneider erhältlich sind. Zu erwähnen wäre aber auch, dass besagte Bäckerei an den Markttagen sogar ein extra für dieses Ereignis gebackenes "ofenfrisches Marktbrot" herstellt.

Der Markt liegt zwar direkt an der Hauptstraße. Doch hält sich hier das Tempo der vorbeirollenden Fahrzeuge deswegen in Grenzen, weil die Hauptstraße je nach Anfahrtsrichtung kurz vor oder hinter dem Markt massiv abknickt. Autolärm stört daher nicht so sehr. Überhaupt nicht störend, sondern vielmehr ein wunderschöner Anblick ist wiederum die uralte Peterskirche auf der Straßenseite gegenüber. Denn die gibt dem Markt etwas "heimeliges".

"Wie wollen Sie ein Land regieren, in dem es 258 verschiedene Käsesorten gibt?” Genau an diesen Ausspruch des ehemaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle muss man fast zwangsläufig denken, wenn man sich dem Verkaufswagen von Käse Wissmann nähert. Jeder Käseliebhaber wird schier aus dem Häuschen geraten, wenn ihm ein solches Käsesortiment begegnet.

Ganz ähnlich ergehen dürfte es allen Griechenlandliebhabern, wenn sie das Angebot der Griechischen Feinkost-Manufaktur "Phresko" in Augenschein nehmen. Für Nichtvegetarier und Nichtveganer sind zweifelsohne die Weilerhof-Putenspezialitäten eine Anlaufadresse. Und für Liebhaber von Obst und Gemüse ist der Stand von Lothar Sturm ein Muss. Dann kann man eventuell auch mit Verkäuferin Angelika Schwarze ins Gespräch kommen. Und von ihr erfahren, dass der gesamte Markt von der Gaiberger Bevölkerung "super" angenommen werde. Sie führt das vor allem darauf zurück, dass es in dieser Gemeinde in Sachen Lebensmitteleinkauf nun einmal außer der Bäckerei Schneider "nichts gibt". Umso besser sei folglich der Kontakt zur Kundschaft.

Besonders am Gaiberger Wochenmarkt dürfte aber auch sein, dass der "Branchenmix" völlig ausreicht, um sich ein leckeres mehrgängiges Menü zusammenzustellen: als Vorspeise griechische Delikatessen, danach die Putenfleisch-Produkte vom Weilerhöfer Bauernladen und die Landwirtschaftsprodukte von Lothar Sturm und hinterher eine von "ofenfrischem Marktbrot" begleitete Käseplatte. Und zur Krönung ein Salat von Sturm.

Info: Der Gaiberger Wochenmarkt auf dem Platz in der Ortsmitte gegenüber der Peterskirche findet in der Regel donnerstags von 8 bis 13.30 Uhr statt, am 24. Dezember endet er aber schon um 12 Uhr, am 31. Dezember um 13 Uhr.