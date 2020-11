Dampfnudeln, so weiß man am Marktstand von Angelika Stephan aus Frankenthal, sind sowohl mit „Woisoß“ als auch mit Kartoffel- oder Kürbissuppe eine feine Leckerei. Foto: kaz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Dossenheim. Schokolade mit Teegeschmack: Das hat der Eine-Welt-Laden in Dossenheim neuerdings im Sortiment. Ehrenamtliche verkaufen Waren aus fairem Handel außer im Lädchen bei der katholischen Kirche oder nach den Gottesdiensten auch auf dem Wochenmarkt, sind dort aber nicht jeden Mittwoch präsent. "Es lohnt sich nicht wirklich", ist zu erfahren. Ebenso, dass die Beteiligten hoffen, es möge irgendwann besser werden.

Keinen Grund zur Klage hat indessen Angelika Stephan aus Frankenthal. Zusammen mit ihrer Schwester hatte sie vor einigen Jahren eine Geschäftsidee. Und die lautete: Wir backen selbst Dampfnudeln, produzieren dazu Soßen und Suppen und bieten sie auf Wochenmärkten an! Dies wurde offenbar zum Erfolgsrezept. An dem Vormittag in Dossenheim ist die Nachfrage enorm. Gegen 12 Uhr ist die "Weinschaumcreme" – sprich: "Woisoß" – zur Dampfnudel ausverkauft. Eine Portion Kartoffel- oder Kürbissuppe passt aber auch gut. Überhaupt herrscht im nebeligen November gerade bestes "Suppenwetter".

Vielleicht schmecken ja auch die "Sauren Nieren" von einem Metzger in der Pfalz. Herbst- und Wintergemüse sind auf dem Wochenmarkt natürlich ebenfalls gefragt. Die Gärtnerei Bastine mit Sitz in Dossenheim hat vieles passend zur Saison im Sortiment.

Als Vater-Sohn-Betrieb sind Bernhard und Julian Stapf aus Viernheim auf dem Wochenmarkt präsent. "Bei uns bekommt man, was auch im Supermarkt nicht immer erhältlich ist, zum Beispiel Steinpilze oder Trüffel", sagt der Juniorchef. Derweil sind an dem großen Stand auch noch sommerliche Beerenfrüchte zu haben.

Liebhaber von Fisch und Meeresfrüchten werden auf dem Wochenmarkt in Dossenheim ebenfalls fündig. Vornehmlich am Stand des Betriebes Gocht aus Neulußheim, der Leckeres zwischen Muscheln, Stremellachs, Algensalat und sonstigen Salaten aus eigener Herstellung anbietet.

"Alles Gute von der Pute" verspricht der im Jahr 1976 gegründete "Ullrichs Putenhof" aus Helmstadt. Ob das mit dem Weihnachtsgeschäft klappen wird? Da ist sich der Inhaber noch nicht so sicher. Und doch kann er bisher recht zufrieden sein. Währen des ersten "Lockdowns" lief das Geschäft gut, weil sich viele Leute zu Hause was Leckeres kochen wollten.

Käse von Milchkühen, die im Sommer in über 1100 Meter Höhe weideten und Milch von der Alm erzeugten: Das sind die Spezialitäten am Käsestand Strifler, der exotische Delikatessen wie "Wildblumenkäse" anbietet. Oder auch Käse, der es im internationalen Wettbewerb bis ganz nach oben geschafft hat. Und auch mediterrane Schmankerl wie Oliven in allen Variationen gehören schon seit Jahren zum Wochenmarkt in Dossenheim dazu. Es lohnt sich also auch für Auswärtige, dort einmal an einem Mittwoch vorbei zu schauen.

Info: Dossenheimer Wochenmarkt, mittwochs von 7 bis 14 Uhr, vor dem Rathaus in der Schwabenheimer Straße.