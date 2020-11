Von Karin Katzenberger-Ruf

"Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah" – Dieses an Goethe angelehnte Sprichwort gewinnt in Corona-Zeiten gehörig an Aktualität. In Bezug auf das zitierte Gute gilt es auch für ein Angebot, das praktisch vor der Haustür liegt: für die Wochenmärkte in der Region. Ihnen widmet sich die neue RNZ-Serie.

Eppelheim. Auf seine Stammkundschaft kann sich Uwe Wüst verlassen. Der Imker im Nebenerwerb, wohnhaft im Pfaffengrund, verkauft auf dem Wochenmarkt Eppelheim seit vielen Jahren Honig aller Art. Seine inzwischen 70 Bienenvölker weiden im Akazienwald des Steinbruchs in Nußloch, auf Blühflächen in Eppelheim, Wieblingen und Rohrbach, in Rapsfeldern, aber auch in den Kastanienwäldern der Pfalz oder in den Tannen und Fichten im Schwarzwald. Das ergibt beim Honig dann wahlweise frühlingshafte oder herbstliche Geschmacksrichtungen sowie interessante Mischungen. Die Stammkundschaft kauft am liebsten gleich zwei oder drei Gläser auf einmal und bringt die leeren zurück.

Vor rund zwei Jahren wurde der Wochenmarkt vom Samstagvormittag auf den Mittwochnachmittag verlegt. Normalerweise findet er rund um den Wasserturm statt, wegen der Corona-Pandemie ist er aber auf den geräumigen Platz zwischen Rathaus, Grundschule und Rudolf-Wild-Halle umgezogen. Mit mehreren Sorten von Äpfeln, aber auch mit Apfelsaft aus eigener Produktion und aus dem Plastikfässchen ist dort der Obsthof Edingen präsent. Auch zugekauftes Obst und Gemüse ist dort erhältlich.

Gegenüber hat sich Norbert Franke aus Dannstadt-Schauernheim mit seinen Spezialitäten aus Tirol etabliert, die er auch auf den Wochenmärkten in Sandhausen und Leimen verkauft. Für ihn ist das seinen Worten nach mit einer "70- bis 80-Stunden-Woche" verbunden. Aber er liebt seinen Job. Die Geschäftsidee hatte der Automechaniker bei einer Messe der Industrie- und Handelskammer, nachdem er seinen ursprünglichen Arbeitsplatz wegen der Pleite einer Herstellerfirma verloren hatte. Weil seine Eltern ein Feinkostgeschäft hatten, war ihm der Handel mit Lebensmitteln nicht fremd. Also sattelte er 1998 beruflich um. Von Anfang an bot er auch Bioprodukte an und hat nun um die 100 Produkte aus Tirol im Programm – neben Speck, Wurst und Käse auch Eier.

Auf dem Wochenmarkt stehen die Gäste aber auch für "Schwarzwälder Bauernspezialitäten" eines anderen Anbieters Schlange. Oder vor dem Verkaufswagen mit Speisen nach griechischer Art. Verkäuferin ist eine Polin, die mit einem Griechen verheiratet ist, in Brühl lebt und in der Pfalz gastronomische Betriebe führt. Frischen Fisch, Wildspezialitäten und Putenfleisch gibt es auf dem Markt ebenfalls. Holzofenbrot und noch viel mehr aus der Backstube bietet der Familienbetrieb Emert aus Gauangelloch.

Inzwischen "weihnachtet" es vor Ort außerdem. Christine Ehrler aus Mannheim hat an ihrem Stand allerlei Adventskränze, Christrosen und sonstige Gewächse der Saison aufgebaut.

Info: Der Wochenmarkt in Eppelheim findet mittwochs von 15 bis 18 Uhr zwischen Rathaus und Wild-Hale statt.