Neckarsteinach-Grein. (cm) Die Hügel des Odenwalds leuchten an diesem Samstag, 24. März, wieder. Die Lärmfeuer erinnern an die Signalkette, mit der früher vor Gefahren gewarnt wurde. Bis vor vier Jahren wurde die Tradition des Lärmfeuers auch am Greiner Eck gepflegt, doch dann breitete sich der Wald aus und die Brandgefahr wurde zu groß.

Nun gibt es erstmals ein "modernes" Lärmfeuer: Ein Windrad des im vergangenen Jahr fertiggestellten Windparks "Greiner Eck" wird illuminiert. Zu dieser bisher in der Region erstmaligen Aktion lädt die Energiegenossenschaft Starkenburg als Eigentümer eines Windrads ein. Für die Illumination sorgt das Unternehmen "Young Dimension Eventtechnik" aus Bürstadt, Veranstalter sind die Freiwillige Feuerwehr Grein und die Stadt Neckarsteinach.

Vom Parkplatz "Kreuzschlag" aus ist ab 17.30 Uhr ein Shuttle-Service zum Windrad eingerichtet und es gibt einen Fotowettbewerb: Für das schönste Bild der Windrad-Illumination winkt ein Freiflug in einem Ultraleichtflieger über den Odenwald.