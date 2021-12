Wilhelmsfeld/Steinachtal. (ths) Die Kommunen Wilhelmsfeld, Heiligkreuzsteinach und Schönau müssen in den kommenden zwei Jahren mehr Geld für das Linienbündel 34/35 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) zahlen – und zwar 1,45 Euro pro Kilometer. An der Zustimmung der Gemeinderäte änderte dies nichts. Als alternativlos betrachteten die Gremien überall diese gestiegenen Kosten, die bislang bei 1,11 Euro pro Kilometer lagen. Zumal gerade die Buslinie 34 von Heidelberg aus über Wilhelmsfeld und den Schönauer Stadtteil Altneudorf nach Heiligkreuzsteinach gelangt und damit die betroffenen Orte in unterschiedlicher Länge berührt.

"Der 34er stellt eine der wenigen Möglichkeiten dar, mit dem öffentlichen Nahverkehr an den Neckar zu gelangen", betonte Wilhelmsfelds Rathauschef Christoph Oeldorf. Auch die Heiligkreuzsteinacher Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl warb genauso wie ihr Schönauer Amtskollege Matthias Frick und der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, Werner Fischer, für jene notwendige finanzielle Solidargemeinschaft.

Was nach dem Plazet die Kommunen an Ausgleichsätzen zu tragen haben, erläuterte in Schönau Stefan Prüfer von der RNV. Er ging dabei auch auf den Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie ein. Und er sprach zusätzlich die nun dringend erforderlichen emissionsfreien Energie- und Antriebskonzepte für Stadtbusse zur Umsetzung der europäischen "Clean Vehicles Directive" (CVD) an, was bis Ende 2030 innerhalb von zwei Quoten umgesetzt werden muss.

Unter Berücksichtigung der Corona-Situation zahlt Wilhelmsfeld 2022 bei einem Kilometerpreis von 1,45 Euro dann als Spitzenreiter fast 123.700 Euro. Weil sich die Kosten auf 1,26 Euro pro Kilometer minimieren, werden im Jahr 2023 nur noch knapp 107.500 Euro fällig. Für Schönau fallen 40.600 Euro und fast 35.300 Euro an, während Heiligkreuzsteinach in der Schlusslichtposition knapp 30.900 Euro und danach rund 26.800 Euro zu berappen hat.

"Aufgrund der nicht beeinflussbaren weiteren Corona-Entwicklung und der Möglichkeit weiterer Bundes- und Landesrettungsschirme wird eine Öffnungsklausel für die nächsten beiden Jahre empfohlen", betonte Prüfer. Und was die Verwirklichung der CVD betrifft, teilte er noch mit, dass die RNV bis Ende 2023 in Heidelberg die gesamte Gelenkbusflotte auf alternative Antriebe umzustellen gedenke. Die Linie 34 komme allerdings in den nächsten fünf Jahren weiterhin mit Verbrennungsmotor zum Einsatz.

Im Wilhelmsfelder Gemeinderat äußerte sich nur Stefan Lenz (Freie Wähler) länger zu dem Kostenpaket und erneuerte die Forderungen nach einer Schnellbusverbindung. Diese sei auch im Mobilitätskonzept der Jugendlichen beinhaltet. Dies gelte bekanntlich als Bundesmodellprojekt und liege jetzt auch in Buchform vor. Ferner trat er für einen "bezahlbaren Nachtbus am Wochenende", für eine sichere und schnellere Verkehrsführung im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen und für die Schaffung eines Radwegs von Wilhelmsfeld nach Schriesheim ein.

Einen Ruck gab man sich am Ende der Ratssitzung in Heiligkreuzsteinach, nachdem GVV-Geschäftsführer Fischer für die Akzeptanz plädiert hatte. In Schönau befürwortete Wilhelm Happes (CDU) noch die Schaffung eines verbilligten Abendtickets, wobei Prüfer hier auf ein Tagesticket verwies: Dieses sollte dann über das gesamte Wochenende gelten und neue Anreize zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr schaffen.