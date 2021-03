Von Lukas Werthenbach

Wilhelmsfeld/Calamba City. "Es war wie eine Geisterstadt, auf den Straßen waren nur uniformierte Soldaten zu sehen", erzählt Feliciano Batiao, "Commander" des Ordenskapitels der "Knights of Rizal" in Calamba City. Die Szenen, von denen der 50-Jährige hier berichtet, sind allerdings schon einige Monate alt. Der Lockdown in der philippinischen Stadt mit über 450.000 Einwohnern endete im Januar. Seitdem habe man begonnen ein "neues normales Leben" zu führen, berichtet Batiao in einer seiner E-Mails an die RNZ.

"Den ersten Covid-19-Patienten auf den Philippinen hatten wir am 30. Januar 2020", sagt der Vater von fünf Kindern. "Es war ein chinesisches Paar, der Mann starb und die Frau kehrte zurück nach China." Danach habe Calamba City furchtbare Wochen und Monate durchgemacht.

Hintergrund > Der Orden der Knights of Rizal (KoR) wurde 1911 als einziger staatlicher Ritterorden auf den Philippinen gegründet, um die Ideale von Dr. José Rizal zu ehren, aufrechtzuerhalten und zu verbreiten. Der philippinische Nationalheld Rizal verbrachte während seines Medizinstudiums in Heidelberg im Sommer 1886 drei [+] Lesen Sie mehr > Der Orden der Knights of Rizal (KoR) wurde 1911 als einziger staatlicher Ritterorden auf den Philippinen gegründet, um die Ideale von Dr. José Rizal zu ehren, aufrechtzuerhalten und zu verbreiten. Der philippinische Nationalheld Rizal verbrachte während seines Medizinstudiums in Heidelberg im Sommer 1886 drei Monate in Wilhelmsfeld. Vor diesem Hintergrund gingen der Luftkurort und Rizals Geburtsstadt Calamba City 2011 eine Partnerschaft ein, wodurch in diesem Jahr ein Corona-bedingt eingeschränkt zu feierndes Jubiläum ansteht. Rizals Leben und literarisches Werk gilt als Inspiration für die philippinische Unabhängigkeitsbewegung. Seit seiner Gründung ist der KoR-Orden weltweit auf rund 25.000 Mitglieder angewachsen. 1997 wurde das KoR-Chapter Wilhelmsfeld/Heidelberg gegründet, das regelmäßig an Rizals Geburts- und Todestag Gedenkfeiern mit der Gemeinde Wilhelmsfeld im dortigen Rizal-Park abhält. Der mit einer Philippinin verheiratete Neckargemünder Werner Filsinger ist Gründungsmitglied des "Chapters" in Wilhelmsfeld und führte dies mehrere Jahre als "Commander". Filsinger war es auch, der der RNZ den Kontakt zu Feliciano Batiao, "Commander" des philippinischen Pendants, vermittelte. (luw)

Batiao ist Chef bei einer privaten Sicherheitsfirma und hatte deswegen auch während der härtesten Lockdown-Wochen das seltene Privileg, überhaupt vor die Haustür gehen zu dürfen. Ähnlich wie hierzulande seien nur die nötigsten Läden für Lebensmittel und Drogeriewaren geöffnet gewesen. Dabei werden die Einschränkungen lokal und regional je nach Fallzahlen angepasst. "Während des Lockdowns war es nur einer Person pro Haushalt erlaubt, nach draußen zu gehen." Und dies sei nur zum Zweck des Einkaufs oder für das Aufsuchen einer Stelle möglich gewesen, die staatliche Hilfe bietet. An viele bedürftige Haushalte seien Lebensmittel verteilt worden. "Aber einige hier, die weniger Glücklichen, hungern wirklich", berichtet Batiao. Deswegen würden sogar die örtlichen "Knights of Rizal" einspringen, um ehrenamtliche Hilfe anzubieten. "Es ist traurig, dass unsere Regierung die Menschen nicht so gut unterstützen kann", meint der "Commander".

Anfang 2020 habe sich das Virus "zu schnell verbreitet", bald seien die Krankenhäuser überlastet gewesen. "Zu Beginn wurde hier ein Hotel als Quarantäne-Einrichtung genutzt, wo Patienten untergebracht wurden, für die es in den Krankenhäusern keinen Platz mehr gab." Teilweise hätten erkrankte Infizierte sogar zu Hause bleiben müssen und seien von Ärzten besucht und behandelt worden. Manche privaten Krankenhäuser hätten inzwischen eine Quarantäne-Abteilung aufgebaut.

Doch inzwischen kehre man eben zurück zur Normalität, auch in Calamba City: In der Großstadt sind aktuell weniger als 50 aktive Fälle gemeldet, insgesamt verstarben an Covid-19 hier bisher rund 90 Menschen; Theater, Kinos und Ferienanlagen sind für die Hälfte der normalen Kapazität geöffnet. Nach wie vor gebe es die auch in Deutschland bekannten Regeln mit Maskenpflicht, Desinfektion und Abstandsgeboten. Immer noch im Online-Unterricht befänden sich derweil die Schulen, wie Batiao erzählt. Doch offenbar funktioniert der digitale Unterricht in Calamba recht gut: "Präsenzunterricht ist vonseiten der Stadt noch nicht wieder erlaubt." Dies betrifft auch seinen zwölfjährigen Sohn als jüngstes seiner Kinder. Insgesamt sei seine Familie bisher gut durch diese Zeit gekommen: Seine ältesten beiden Töchter arbeiten als Buchhalterin und Psychologin, zwei Söhne studieren noch.

Allerdings können laut dem "Filipino" die wieder gefüllten Straßen und offenen Läden nicht darüber hinwegtäuschen, dass "die Folgen dieser Pandemie die Wirtschaft hier in Calamba City sehr hart getroffen haben". So habe auch Batiaos Sicherheitsfirma die Hälfte ihrer Kunden verloren, viele andere Betriebe seien bankrott. "Aber jetzt mache ich einfach weiter mit dem Überleben und lebe das ,neue Normal’", gibt er sich entschlossen. "Wir ,Filipinos’ kämpfen...für die Familie."