Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Klaus Höhr traute seinen Augen nicht. Der Vorsitzende der örtlichen Turn- und Sportgemeinde (TSG) hatte wie immer sonntagmorgens dem vereinseigenen Sportareal eine Stippvisite abgestattet. "Das war einfach unfassbar", sagte der Gemeinderat der Freien Wähler im Gespräch mit der RNZ. Denn zwischen 22 Uhr am Samstagabend und 7 Uhr am Sonntagmorgen muss ein Unbekannter auf dem Kunstrasenfeld mit seinem Fahrzeug Runden gedreht und jede Menge Fahrspuren hinterlassen haben.

"Das ist Vandalismus pur", beruhigte sich Höhr angesichts des Schadens nicht, den er gestern auch bei der Polizeidienstelle Schönau anzeigte. Den vermuteten Zeitrahmen der Tat recherchierte er hierzu selbst. Denn um 22 Uhr gingen die Lichter in der Vereinsgaststätte aus und am nächsten frühen Morgen drehte bereits ein Jogger auf dem Sportbereich seine Abschlussrunden und fotografierte das Unheil. "Dann muss dies alles in diesem Zeitraum wohl mitten in der Nacht passiert sein und jeder schlief noch", so Höhr.

"Da muss sich einer mit seinem Fahrzeug so richtig ausgelebt haben", war er sich schon nach der ersten Inaugenscheinnahme sicher. Die gestrigen Untersuchungen und Nachbarbefragungen der Polizei brachten kaum nennenswerte Ergebnisse, sodass nun die Schadensaufnahme mit der entsprechenden Fachfirma beginnen kann. "Im günstigsten Fall kann das Granulat wieder so verteilt werden, dass keine Stolperfallen für die Fußballer entstehen", so der Vorsitzende zu einer möglichen Schadenssumme von rund 5000 Euro. Sollte aber der Belag massive Schäden aufweisen, stehe eine totale Erneuerung an. "Dann wird es mit etwa 200.000 Euro so richtig teuer", vermutete Höhr.

Er baut deshalb in der nächsten Zeit auf "vertrauliche Hinweise", damit der Täter, der "wohl aus der nahen Umgebung stammt", auch zur Rechenschaft gezogen werden kann. "Ich überlege auch, ob ich nach Rücksprache mit der Gesamtvorstandschaft eine Belohnung für sachdienliche Angaben aussetzen soll", meinte er weiter. Ausnahmsweise hilft hier der Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie, da derzeit niemand bis Ende November die Spielfläche benutzt.

Schilder, Schranken und Gittertüren verbieten ein Betreten des Platzes. Der Autofahrer setzte sich darüber hinweg. Das liegt auch daran, dass jeder die Absperrungen öffnen kann, da im Notfall auf dem Platz ein Hubschrauber landen kann. "Das wäre ja blöd, wenn die Rettungskräfte noch einen Schlüssel benötigen würden, um aufschließen zu können", erklärte Höhr.