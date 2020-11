Wilhelmsfeld. (luw) Nach größeren Corona-Ausbrüchen in Bammental und Neckargemünd sind nun in einem dritten Seniorenheim der Region Heidelberg Infektionen bekannt geworden: In der "Erlbrunner Höhe" wurden mindestens vier Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Heidi Farrenkopf, die Geschäftsführerin des Trägers "Altenhilfe der Evangelischen Stadtmission Heidelberg", erklärte am Freitag gegenüber der RNZ, dass bisher zwei Bewohner und zwei Mitarbeiter als bestätigte Corona-Fälle registriert worden seien.

Noch stehe aber ein Großteil der Testergebnisse der rund 45 Bewohner und ebenso vielen Mitarbeiter aus. Somit bestehe die Hoffnung, dass sich hier keine Infektionswelle von ähnlichem Ausmaß wie im Anna-Scherer-Haus oder im "Neckargemünder Hof" anbahnt.

Noch habe das Gesundheitsamt kein Besuchsverbot für die Einrichtung angeordnet, so Farrenkopf. Doch wie die RNZ am Freitagnachmittag vor Ort erfuhr, sind die Eingangstüren derzeit verschlossen – wer das Seniorenheim betreten will, muss also mindestens die Klingel betätigen. "Wir handeln immer so, wie es das Gesundheitsamt vorgibt", erklärte die Geschäftsführerin. Demnach sage die Behörde, "ob Besuch ins Haus kommt oder nicht".

"Wir haben aber bereits alle Angehörigen angerufen und darum gebeten, von Besuchen abzusehen." Für diese Appelle gebe es vonseiten der Bewohner und Angehörigen bisher "ein hohes Verständnis". Zudem zeigte sich Farrenkopf "dankbar für das hervorragende Krisenmanagement der Einrichtungsleitung und des Teams" vor Ort.

Im Rahmen einer täglichen "Symptomabfrage" bei Bewohnern sei in dieser Woche der erste Verdacht aufgetreten. "Wir haben dann Schnelltests mit allen Bewohnern und Mitarbeitern durchgeführt", so Farrenkopf. Diese hätten insgesamt sieben positive Ergebnisse angezeigt: fünf Bewohner und zwei Mitarbeiter. "Sofort danach haben wir mit den PCR-Tests begonnen." Dadurch seien nun vier Fälle bestätigt. Die Betroffenen weisen laut Farrenkopf allesamt "milde Symptome" auf.

Weitere PCR-Tests seien am Freitag vorgenommen worden. Nun müsse man noch Dutzende Ergebnisse abwarten.