Von Agnieszka Dorn

Wilhelmsfeld. Mit einem Minus von rund 385.000 Euro rechnet die Gemeinde Wilhelmsfeld dieses Haushaltsjahr. Das sagte Werner Fischer, Geschäftsführer vom Gemeindeverwaltungsverband Schönau in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Auf der Tagesordnung stand der Haushaltsplan 2020, auf den Fischer näher einging. Demnach stehen ordentliche Erträge in Höhe von rund sieben Millionen Euro, ordentlichen Aufwendungen von rund 7,4 Millionen Euro gegenüber. Daraus ergibt sich das besagte Defizit von etwas mehr als 385.000 Euro.

Die Gemeinde rechnet mit Einnahmen in Höhe von rund 6,7 Millionen Euro. Den größten Batzen machen Einkommenssteueranteile in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro aus, gefolgt von Schlüsselzuweisungen mit rund 1,6 Millionen Euro und sonstigen Gebühren in Höhe von rund einer Millionen Euro. 230.000 Euro spült die Gewerbesteuer in die Gemeindekasse und rund 441.000 die Grundsteuer. Die Zuweisungen der Kinderbetreuung machen rund 480.000 Euro aus. Rund 440.000 Euro erwartet die Gemeinde unter anderem aus Mieten und Pachten, 94.000 Euro soll der Anteil an der Umsatzsteuer bringen. Weitere 168.000 Euro kommen durch den Familienleistungsausgleich rein.

Auf der anderen Seite gibt es die Ausgaben. Hier gilt die Binsenweisheit: Das Land gibt, aber das Land nimmt auch. Man rechnet mit Ausgaben in Höhe von rund 6,8 Millionen Euro. Die Kreisumlage macht rund 1,1 Millionen Euro aus, rund 900.000 Euro hoch ist die Finanzausgleichsumlage und 23.000 Euro umfasst die Gewerbesteuerumlage. Weiterhin zu Buche stehen die Umlage an den Abwasserzweckverband in Höhe von rund 343.000 Euro, die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau mit rund 285.000 Euro und die Umlage an den Eichelbergverband mit 318.000 Euro. Die Personalausgaben ohne die Kinderbetreuung belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro, die Kinderbetreuung selbst macht rund 1,3 Millionen Euro aus. Der Gemeinde seien Kinder sehr wichtig, betonte Bürgermeister Christoph Oeldorf.

Weiterhin rechnet man mit Ausgaben bei Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken sowie Gebäuden in Höhe von rund 511.000 Euro, rund 142.000 Euro sollen in den Öffentlichen Nahverkehr fließen. Für das Gemeindentwicklungskonzept sind 30.000 Euro geplant und für das Mobilitäts- und Verkehrskonzept 20.000 Euro.

Und das sind die geplanten Investitionen: Jeweils rund 100.000 Euro sollen in die Breitbandversorgung, in ein neues Feuerwehrfahrzeug, in den Grunderwerb sowie in die Ortsnetzerneuerung der Silbergasse/José-Rizal-Straße fließen. In diesen beiden Straßen sind zudem Straßensanierungen für insgesamt 150.000 Euro geplant. Weiterhin gehen 141.200 Euro für die Schuldentilgung drauf. Der Schuldenstand beläuft sich auf rund zwei Millionen Euro und macht pro Kopf 642 Euro aus, das ist ein wenig höher als im vergangen Jahr. Die Gemeinde sei dieses und auch in den Folgejahren nicht in der Lage Überschüsse zu erzielen, prognostizierte Werner Fischer. "Das heißt, wir schaffen es nicht den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften", so Fischer. Wichtig sei es, die Konsolidierungsmaßnahmen mit Nachdruck zu verfolgen.

Die Räte nahmen zum Haushaltsplan wie folgt Stellung: Michael Gärtner sprach für die BGW. Der vorliegende Haushalt zeichne das Bild der beiden vergangenen Jahre fort. Ein ausgeglichenes Ergebnis sei nur durch eine Reduzierung der Liquidität zu erreichen. Erfreulich sei, dass man dieses wie vergangenes Jahr auf Gebührenerhöhungen, insbesondere in den Bereichen Wasser und Abwasser, verzichten konnte.

Melanie Oberhofer (CDU) meinte, man hätte schon länger gewusst, was auf die Gemeinde zukomme. Sie appellierte an Vereine sowie Organisationen Verständnis zu haben, falls in Zukunft Zuschüsse der Gemeinde wegfallen sollten.

Stefan Lenz (Freie Wähler) lobte die Einführung des Gemeindeentwicklungskonzepts, das Wilhelmsfeld zukunftssicher machen soll. Ein Problem seien allerdings die teilweise kaputten Straßen. Es sei klar, dass man die Sanierung nicht gleich morgen angehen könnte. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass man das in den nächsten Jahren hinbekomme.

Rainer Stüwe (GIV) schloss sich den Vorrednern an. Er sei zuversichtlich, dass man Maßnahmen in den kommenden Jahren angehe und Wilhelmsfeld zukunftssicher machen könnte, sagte er.

Einstimmig gab es von den Räten grünes Licht für den Haushaltsplan.