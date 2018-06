Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Für die Sicht zum Königstuhl und Lärchengarten oder über die Berggipfel des Odenwalds hinweg bis zum Katzenbuckel besaßen die acht Startergruppen des sechsten "Firefighter Stairrun-Laufs" am Samstag hinauf zum insgesamt 41 Meter hohen Teltschikturm beileibe keine Muße. Denn beim Treppenlauf für Feuerwehrleute galt es 192 Stufen bis zur Aussichtsplattform auf 36 Meter Höhe zu erklimmen.

Vielleicht hörten die über 50 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet noch eine Weile das aufmunternde "Zieh, zieh, zieh" hinauf in die schwindelnde Höhe des auf dem Schriesheimer Kopf stehenden Turms oder die Anfeuerung des jungen Moderators Jens Helfrich. Doch im Hinterkopf steckte natürlich die Maßgabe, in höchstem Tempo die Stufen hinauf Bestzeiten zu erreichen, und das in der gesamten Einsatzmontur unter Atemschutzmaske und mit stählerner Sauerstoffmaske auf dem Rücken.

"Rund 25 Kilogramm" schätzte Lokalmatador Markus Backfisch insgesamt diese Last, die jeder zu tragen hatte. Eigens für solche sportiven Ereignisse gründete man wie bei vielen anderen Wehren auch im Luftkurort eine sportlich fitte "Stairrun"-Gruppe, die bereits in diesem Jahr den Messeturm Frankfurt mit seinen 1202 Stufen und 222 Höhenmetern hinauf hechelte und sich in regelmäßigem Training auf den höchsten Turm Europas in Rottweil mit acht Höhenmetern mehr im Juli vorbereitet.

Dazu bot der 2001 durch den Initiator und Stifter Dr. Walter Teltschik eingeweihte Aussichtsturm für die Wilhelmsfelder eine ideale Übungseinheit. Bei 1:44 Minuten blieb später für Backfisch als schnellster Einheimischer die Uhr stehen. Eine Zeit, die der 40-Jährige für sich so erwartet hatte. "Hier liege ich im Mittelfeld der gesamten Teilnehmerzahl", so der einstige Kommandant der heimischen Feuerwehr, für die aktuell Denis Bertich die Verantwortung trägt.

Im elften Jahr gibt es den einen Tag später stattfindenden Jedermannslauf, seit sieben Jahren führt diesen die Feuerwehr ebenfalls durch. Backfisch kam auf die Idee, die Einsatzbereitschaft der Wehr mit dem "Firefighter Stairrun-Lauf" weiter aufzuwerten. "2013 starteten wir erstmals diese Veranstaltung, die mittlerweile bestens angenommen wird", erklärte er. Für ihn besitzt der Turm ein Alleinstellungsmerkmal. Im Gegensatz zu anderen Treppenläufen im Inneren der Gebäude, "verfolgt man bei unserem offenen Turm jeden Läufer bis zum Ziel", so der besondere Service für die Zuschauer.

Beim Sprint in die Höhe gab es unterschiedliche Herangehensweisen. Einige nahmen zwei oder drei Stufen auf einmal, andere konzentrierten sich auf die Stufen oder zogen sich mit der linken Hand zusätzlich am Geländer hoch, um den Körper schnellstens über die Stahlstufen nach oben zu wuchten.

Ken Stücker aus Marburg legte die Strecke in etwas mehr als 40 Sekunden zurück und pulverisierte damit den bisherigen Turmrekord, den bislang Michael Schmitt von der Berufsfeuerwehr Mannheim inne hatte, um sage und schreibe fünf Sekunden. Auf den Plätzen folgte sein Teamkollege Lukas Eichler und Nickolas Beck von der Feuerwehr Dossenheim. In der Teamwertung lag ebenfalls die Marburger Wehr vor den Teams aus Dossenheim und Wald-Michelbach. Bei den Frauen lief Anja Ludwig aus Kornwestheim mit 1:30 Minuten ihren Geschlechtsgenossinnen auf und davon. Die 27-Jährige gewann hier schon im letzten Jahr und fühlt sich deshalb auch "in der Natur pudelwohl".

Wilhelmsfelds Bürgermeister Christoph Oeldorf sah es derweil als Ehrensache an, beim Auf- und Abbau zu helfen, Bier zu zapfen und obendrein die Siegerehrung zusammen mit Kommandant Bertich vorzunehmen.