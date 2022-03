Wilhelmsfeld/Heidelberg. (ths) Nachts mit dem Bus von Heidelberg nach Wilhelmsfeld: Das war bisher nur über Schriesheim möglich, soll sich aber schon bald ändern. Denn jetzt geht endlich der lang gehegte Wunsch von Gemeinderäten und vielen Jugendlichen nach einem "bezahlbaren Nachtbus am Wochenende" in Erfüllung. Ab dem 25. April, also einen Tag nach der Wahl eines neuen Rathauschefs in Wilhelmsfeld, zieht der Mooonliner 4 der Stadt Heidelberg nach, der ab Ziegelhausen als Linie 34 weiterfährt und letztmalig am Heidelberger Bismarckplatz um 1.08 Uhr zu erreichen ist.

Verhandlungen insbesondere mit der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) und der Stadt machten dieses Angebot am Wochenende für 800 Euro pro Jahr möglich. Da der Kreis mit einem Zuschuss die Hälfte der Kosten übernimmt und die Finanzierung im Haushalt gesichert ist, gab es für das einstimmige Plazet im Gemeinderat kein Hindernis.

Die Umsetzung des Ansinnens von Bürgermeisterstellvertreter Stefan Lenz (Freie Wähler) und des Jugendbeirats hing im Prinzip mit der Zusage des Gemeinderats im vergangenen Jahr zusammen, als das Gremium noch unter dem mittlerweile nach Schriesheim abgewanderten Bürgermeister Christoph Oeldorf der Erhöhung der Kosten seine Zustimmung gab. Und zwar jenen, die in den nächsten zwei Jahren für das Linienbündel 34/35 der RNV auf Wilhelmsfeld, Heiligkreuzsteinach und Schönau zukommen.

Gerade die Buslinie 34 von Heidelberg über Wilhelmsfeld und den Schönauer Stadtteil Altneudorf nach Heiligkreuzsteinach erwies sich für die Räte damals als alternativlos. "Der 34er stellt eine der wenigen Möglichkeiten dar, mit dem öffentlichen Nahverkehr an den Neckar zu gelangen", betonte damals Oeldorf. Das nahm seinerzeit Lenz zum Anlass, der bis zum Wahltermin die Kommune führt, nochmals auf das Mobilitätskonzept "Jugendliche Mobilität im ländlichen Raum" hinzuweisen und die Forderungen nach einer Schnellbusverbindung und eines Nachtbusses zu erneuern.

Dies fordere bekanntlich das "Bundesmodellkonzept", so die Sprecher des Jugendbeirats, Marlene Lenz und Mathis Fahldik. Lob und Anerkennung gab es von Melanie Oberhofer (CDU), Michael Gärtner (Bürgergemeinschaft), Klaus Höhr (Freie Wähler) und Barbara Türk (Grüne Initiative), die allesamt die engagierte Tätigkeit hervorhoben.

"Nun ist es kein Problem mehr, bei uns spätestens um 1.44 Uhr von der Autohalle aus wieder wegzukommen", sah Lenz im RNZ-Gespräch Vorteile für Nachtschwärmer. Weitere kommen aus seiner Sicht noch in diesem Monat hinzu, wenn der Bauhof nicht zu sehr mit dem Winterdienst belastet werde. Denn die im Konzept geforderten und schon vorhandenen Fahrradboxen sollen bei der Autohalle, der Odenwaldhalle und dem "Schriesheimer Hof" ihren Platz finden.