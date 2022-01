Wilhelmsfeld. (agdo) Der Luftkurort Wilhelmsfeld wählt am Sonntag, 24. April, einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig bei seiner jüngsten Sitzung in der Odenwaldhalle. Den Tagesordnungspunkt zur Bürgermeisterwahl leitete Hauptamtsleiterin Annegret Fiedler. Zugleich war es die letzte Gemeinderatssitzung Christoph Oeldorfs in Wilhelmsfeld; er wurde der Pandemie-Situation wegen kurz, aber gebührend verabschiedet.

Bekanntermaßen wurde der amtierende Rathauschef Oeldorf Ende November zum neuen Bürgermeister der Stadt Schriesheim gewählt. Dort endet die Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers Hansjörg Höfer am 31. Januar. Eigentlich hätte Oeldorf sein neues Amt am 1. Februar antreten sollen, doch gegen die Bürgermeisterwahl wurde Klage eingereicht. Die Folge ist, dass Oeldorf als Bürgermeister das Amt zum geplanten Zeitpunkt nicht antreten kann und der Schriesheimer Gemeinderat Anfang Februar entscheidet, ob Oeldorf – solange die Klage läuft – als Amtsverweser eingesetzt wird, berichtete Fiedler. Sollte Oeldorf als Amtsverweser zum 1. Februar ins Schriesheimer Rathaus wechseln, sei die Stelle des Bürgermeisters in Wilhelmsfeld ab diesem Zeitpunkt vakant.

Nach der baden-württembergischen Gemeindeordnung sollte die Wahl des neuen Bürgermeisters spätestens drei Monate nach Freiwerden der Stelle durchgeführt werden. Die Räte beschlossen daher: Gewählt wird in Wilhelmsfeld am Sonntag, 24. April, im ersten Wahlgang. Sollte es keine absolute Mehrheit für einen der Kandidaten geben, so wird am Sonntag, 15. Mai, ein zweiter Wahlgang folgen. Das Ende der Bewerbungsfrist für den ersten Wahlgang ist der 28. März; im Fall eines möglichen zweiten Wahlgangs endet die Einreichungsfrist am 27. April.

"Wir gehen davon aus, dass zu dem Zeitpunkt nach wie vor entsprechende Corona-Regeln gelten", erklärte Fiedler. Die eventuelle Kandidatenvorstellung soll – je nach Pandemie-Situation – am Mittwoch, 13. April, unter Einhaltung der 3G-Regelung (geimpft, getestet, genesen) in der Odenwaldhalle über die Bühne gehen; eine Anmeldung wird dafür notwendig. Die Redezeit zur eigenen Vorstellung soll pro Kandidat 15 Minuten betragen, die Redezeit aller Kandidaten wurde auf maximal eine Stunde festgesetzt. Die Fragezeit der Bürger wurde auf maximal zwei Stunden festgesetzt, die Kandidaten haben je Frage zwei Minuten Zeit zum Antworten.

Die endgültige Entscheidung, ob eine Kandidatenvorstellung stattfindet, hängt allerdings von der aktuellen Pandemie-Situation ab. Die öffentliche Ausschreibung soll zeitnah erfolgen.