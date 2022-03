Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Nach Eberbach, Neckargemünd und Nußloch jetzt auch der Luftkurort: Der Wilhelmsfelder Gemeinderat billigte die Beteiligung an der Aktion "Freiräume", die von der Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises im Rahmen des Projekts "Smart-City" auf den Weg gebracht wurde. Ziel ist es, die Gemeinde attraktiver zu machen. Bei der Auftaktveranstaltung der beteiligten Kommunen schloss sich Wilhelmsfeld nach der gemeinderätlichen Zustimmung offiziell dem Projekt an und füllte damit den letzten noch freien Platz.

"Wir freuen uns sehr, dass die ,Freiräume’ eine so hohe Nachfrage verzeichnen, meinte Landrat Stefan Dallinger. Mit dem Projekt habe man einen Nerv getroffen, zumal der Bedarf an innovativen Lösungen für den ländlichen Raum definitiv vorhanden sei. Dallinger spielte damit auf die Wilhelmsfelder Idee an, die alten Autohalle an der Spitzkehre der Johann-Wilhelm-Straße neu zu nutzen (vgl. Hintergrund). "Dort besitzen wir ein Objekt mit historisch interessantem Hintergrund, das eine neue Nutzung benötigt und sich perfekt eignet, neues Leben im Ort zu garantieren", sagte Lenz.

Die Wilhelmsfelder Autohalle an der Spitzkehre der Johann-Wilhelm-Straße wurde 1927 durch die Kommune erbaut. Sie diente als Grundvoraussetzung dafür, dass die Post damals mit Bussen den Luftkurort bediente. Es entstanden im Dachgeschoss zwei Fahrerwohnungen sowie im Hallenbereich Platz für vier Busse inklusive Inspektionsgruben. Hinzu kamen Aufenthaltsräumlichkeiten für den Fahrer. Nachdem sich die Busse in den 1960er-Jahren vergrößerten, ging das Domizil in die Hände des örtlichen Bauhofs über. Dieser hat derzeit seine Heimstätte im Untergeschoss der nahe gelegenen Hilsbachhalle. In der Autohalle selbst steht im Prinzip nur noch der Schneepflug, während die Wohnungen schon seit geraumer Zeit verwaist sind. Am 18. April findet nun mit interessierten Bürgern im Rahmen des Projekts "Freiräume" ein Workshop statt, um die Wilhelmsfelder Autohalle möglicherweise einer neuen Nutzung zuführen zu können. ths

Ob die Überlegungen in einen Abriss oder in eine Sanierung der Halle münden, soll sich nun im Verlauf der Strategie- und Beteiligungsphase klären. Dazu sollen in Workshops unter Leitung einer Agentur Leitlinien für das Konzept erarbeitet werden. Darauf hatten bereits Klaus Höhr (Freie Wähler), Melanie Oberhofer (CDU), Michael Gärtner (Bürgergemeinschaft Wilhelmsfeld) sowie Rainer Stüwe (Grüne Initiative Wilhelmsfeld) verwiesen. Die Einwohner vor Ort wüssten selbst am besten, wo die Potenziale schlummern. "Wir benötigen einen starken Partner für die Aktivierung der Autohalle", erklärte Bürgermeister-Stellvertreter Lenz zusätzlich in Bezug auf dieses Vorgehen.

Das Gesamtprojekt teilt sich in zwei Etappen. Die seit September laufende Strategiephase läuft noch bis zum August. Der Abschnitt der Umsetzung soll von September bis August 2026 führt. "Danach sollten sich die ,Freiräume’ in einem wirtschaftlich tragfähigen Konzept weiterführen", zeigte sich der Landrat optimistisch. Inwieweit die ersten Konzepte schon innerhalb des ersten Halbjahrs erstellen werden können, hängt allerdings von den entsprechenden Beschlüssen in den einzelnen Kommunen ab, die sich dann auf die Module "Co-Working", "Smarter Tourismus" und "Nutzungsoffene Räume" beziehen.

Was die Kosten für Wilhelmsfeld angeht, fallen in diesem Jahr – abgesehen des Mehraufwandes in der Verwaltung – 21.000 Euro an. Daraus könnten sich dann für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 Investitionskosten von 850.000 Euro entwickeln, erklärte Lenz dem Gemeinderat. Eine Projektförderung in Höhe von 65 Prozent durch Mittel des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat sei möglich.

Für eines plädierte der Gemeinderat jedoch vor der Unterzeichnung des Vertrags mit dem Rhein-Neckar-Kreis: Die Mittelbereitstellung erfolgt immer wieder durch gesonderte Beschlüsse im Gremium. Und die Aufnahme dazu erfolgt frühestens im Rahmen der Haushaltsplanung anno 2023. Die "Freiräume"verstehen sich laut Pressemitteilung des Landratsamtes als Teil des Förderprojekts "Smarter, nachhaltiger Tourismus" des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN). Dieser Verband, der Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg arbeiten hierbei eng zusammen. In den teilnehmenden Kommunen sollen bei dem Projekt Investitionen von rund vier Millionen Euro freigesetzt werden.

Als Ziele werden festgelegt: neue Anziehungspunkte durch eine mögliche Digitalisierung, einen lebendigen Ortskern, flexible Arbeitsmöglichkeiten, eine Verkehrsberuhigung in den Orten, die Vernetzung von Stadt und Land sowie eine Vorbildfunktion der von den vier Kommunen erarbeiteten Konzepte für die gesamte Metropolregion.