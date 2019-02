Wilhelmsfeld. (kaz) Eine "Nutzungsuntersagung" erteilte das Landratsamt Mitte Januar einem Pflegedienst, der seit über 20 Jahren in einem reinen Wohngebiet in Wilhelmsfeld ansässig ist. Der Inhaber hatte sein Dienstleistungsunternehmen in besagtem Zeitraum ohne Genehmigung mehr oder weniger von zu Hause aus organisiert.

Das war und ist einigen Anwohnern am Bussardweg ein Dorn im Auge. Dies, weil ihrer Schilderung nach die Straße durch die Fahrzeuge der Pflegekräfte oft "zugeparkt" sei. Denn von diesem Standort aus starten sie zu ihren Einsätzen im Odenwald und an der Bergstraße. Sie klagen zudem über Lärmbelästigung - vor allem am Wochenende und im Winter, wenn Autos warm laufen und das Eis von Windschutzscheiben gekratzt wird.

Schon Ende September war der Pflegedienst in einer Gemeinderatssitzung Thema, das Bürgermeister Christoph Oeldorf dann aber vertagte. Mit seinem Antrag, den Bebauungsplan für das besagte Gebiet zu ändern und den Pflegedienst in der Gemeinde zu erhalten, kam er aber auch bei der folgenden Ratssitzung nicht durch. Bis zur nun erteilten Nutzungsuntersagung durch das Landratsamt vergingen dann wiederum einige Wochen.

Inzwischen hat der Pflegedienst von seinem Widerspruchsrecht in der Sache Gebrauch gemacht. Das erfuhr die RNZ von Anwohner Sascha Deck, der mit dem Landratsamt in Kontakt steht. Vom Amt erging an ihn auch die Aufforderung, in nächster Zeit angesichts der vielen Widerspruchsverfahren keine "Sachstandsfragen" mehr zu stellen. Außerdem erhielt er die Auskunft, solche Verfahren könnten beim Regierungspräsidium Karlsruhe einige Monate dauern. Deck vermutet angesichts der - seiner Meinung nach - verspäteten Nutzungsuntersagung nach dem Gemeinderatsbeschluss vom November eine "Verzögerungstaktik".

Bürgermeister Christoph Oeldorf sieht das anders. Auf RNZ-Nachfrage teilte er mit, in einem Rechtsstaat gelte nun einmal auch das Widerspruchsrecht. Außerdem sei die Verwaltung nach wie vor der Auffassung, dass die Bebauungspläne für das Gebiet veraltet und nicht mehr zeitgemäß seien. Er selbst erachtet die Umwandlung von einem reinen in ein allgemeines Wohngebiet, in dem dann auch Dienstleistungen möglich wären, daher immer noch für sinnvoll.

Auch eine Stellungnahme von Seiten des Pflegedienstes wurde von der RNZ erbeten. Jedoch blieb die Nachfrage vom Pflegedienst unbeantwortet.