Von Agnieszka Dorn

Wilhelmsfeld. Eine Redewendung von Friedrich Schiller besagt: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Daher gaben die Gemeindevertreter in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einstimmig grünes Licht, Rahmenbedingen für kostenloses W-Lan im Bereich der Odenwaldhalle sowie an weiteren öffentlichen Plätzen zu prüfen.

Den Antrag dazu hatte die Bürgergemeinschaft Wilhelmsfeld im Juli mit folgender Begründung gestellt: "Der Zugang zum Internet ist bereits Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Er gehört zum alltäglichen Leben. Viele Gemeinden bieten heute schon an öffentlichen Plätzen oder Gebäuden kostenfreie Internetzugänge über freies W-Lan an." Freies Internet würde sich auf die Wilhelmsfelder und auch auf Gäste sowie Touristen positiv auswirken, heißt es in dem Schreiben weiter. Klar ist: Freies Internet steigert die Attraktivität des Ortes.

Der Antrag war zunächst nur auf dem Bereich der Odenwaldhalle beschränkt, im Laufe der Sitzung war das Gremium sich aber einig, freies Internet an allen öffentlichen Plätzen ermöglichen zu wollen.

Kostenloses W-Lan sei eins der Zukunftsthemen der Gemeinde, man werde sich davor nicht verschließen können, sagte Bürgermeister Christoph Oeldorf. Er gab den Startschuss zur Diskussion. Stefan Lenz (Freie Wähler) bekräftigte, dass es wichtig sei, rund um die Odenwaldhalle kostenloses W-Lan anzubieten, denn bekanntlich werde der Rizal-Park touristisch von philippinischen Gästen oft genutzt. Außerdem schaffe der Telefonanbieter O2 es nicht, eine ständige Datenverbindung im Ort hinzubekommen, so Lenz.

Laura Weidenauer (Grüne Initiative) schlug vor, das Ganze auf die Hilsbachhalle und die Grundschule zu erweitern. In die gleiche Kerbe schlug Alfred Meier (CDU). Beim Thema Schule kam die Frage auf, ob im Zuge dessen Schüler freien W-Lan-Zugang erhalten würden. Schülern freies Internet zu gewähren, halte er für nicht empfehlenswert, da man die Inhalte nicht kontrollieren könne, sagte Rathauschef Oeldorf. Das freie Internet lasse sich passwortgeschützt auf die Schulcomputer einrichten.

Ziel sei es, alle öffentlichen Bereiche in Wilhelmsfeld mit freiem Zugang abzudecken, sagte Michael Gärtner (Bürgergemeinschaft), aber anfangen wolle man zunächst im Bereich der Odenwaldhalle. Und Stefan Lenz fiel zum Schuss noch ein, dass man mit der Umsetzung warten soll, bis die Europäische Union Fördermittel für kostenloses öffentliches W-Lan verabschiedet, denn das sei gerade in der Schwebe. Die Verwaltung wurde beauftragt, alle Rahmenbedingen zu prüfen.