Als einen „Vorreiter der Demokratie“ bezeichnete Wilhelmsfelds Bürgermeister Christoph Oeldorf (r.) bei der Gedenkfeier am Freitag den philippinischen Freiheitskämpfer José Rizal. Wegen der Corona-Pandemie war das Gedenken zu dessen 160. Geburtstag nicht-öffentlich und wurde aufgezeichnet. Neben dem Bürgermeister nahmen Gemeinderat Klaus Höhr (2.v.r.) sowie der Chapter Commander der Knights of Rizal, Reinhold Lövenich (l.), und sein Vorgänger Werner Filsinger an der Zeremonie inklusive Kranzniederlegung teil. ⋌lew/Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Wilhelmsfeld. Wenn in einer nur rund 3200 Einwohner großen Gemeinde eine Straße sowie ein Park nach einer Person benannt sind und es von dieser noch dazu sogar eine lebensgroße Statue gibt, dann sagt das einiges über die Wertschätzung aus, welche diesem Menschen entgegengebracht wird. Im Luftkurort Wilhelmsfeld wird dem philippinischen Arzt und Dichter José Rizal mit einem solchen Andenken gedacht. Die "Knights of Rizal" erinnern Jahr für Jahr an seinen Todes- und an seinen Geburtstag. Letzteres jährt sich am heutigen Samstag, 19. Juni, zum 160. Mal. Am 30. Dezember 1896 wurde José Rizal im Alter von 35 Jahren als Revolutionär erschossen. Auf den Philippinen wird der Freiheitskämpfer als Nationalheld verehrt.

In Wilhelmsfeld verbrachte Rizal 1886 mehrere Monate als Gast von Pfarrer Karl Ullmer. Im damals 800 Einwohner zählenden Odenwalddorf vollendete der zu dieser Zeit 25-jährige Rizal seinen autobiografischen Roman mit dem lateinischen Titel "noli me tangere" – zu deutsch: Berühre mich nicht. Dem Buch sollte bei der Befreiung des philippinischen Volkes aus spanischer Kolonialherrschaft eine besondere Bedeutung zukommen.

Bürgermeister Christoph Oeldorf. F: privat

"Es tut allen gut, sich ab und zu mal wieder auf die demokratischen Grundwerte zu besinnen", findet Wilhelmsfelds Bürgermeister Christoph Oeldorf. Bis in die 1960er-Jahre hinein habe die Erinnerung an den philippinischen Freiheitskämpfer im Luftkurort indes kaum eine Rolle gespielt. Dies änderte sich spätestens im Juni 1964. Damals, so Oeldorf, sei die ehemalige Pfarrgasse in José-Rizal-Straße umbenannt worden – die erste Huldigung dieser Art außerhalb der Philippinen. 14 Jahre später wurde dann der Rizal-Park neben der Odenwaldhalle eingeweiht. "Am 2. September 1978" – dieses Datum hat Oeldorf, der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht auf der Welt war, genau im Kopf.

Prunkstück der kleinen Parkanlage ist eine Statue des Nationalhelden, welche Oeldorf zufolge der philippinische Künstler Anastacio Caedo geschaffen hat. Hinzu kommt ein Brunnen, der für die Philippinen als Land der 7101 Inseln im Pazifischen Ozean steht. In den vergangenen Jahrzehnten wurde der Park mehrmals saniert und umgestaltet, zuletzt 2016.

Wilhelmsfelds Bürgermeister Oeldorf freut sich im Gespräch mit der RNZ über die vielen Gäste von den Philippinen, die in Nicht-Corona-Zeiten dem Platz und dem Denkmal einen Besuch abstatten. Oft seien es Einzelpersonen, manchmal auch Gruppen, die aus Heidelberg oder aus Frankfurt, wo das philippinische Konsulat seinen Sitz hat, den Weg in den Odenwald auf sich nehmen. Seit 2011 besteht zwischen Wilhelmsfeld und der philippinischen Stadt Calamba, rund 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila gelegen, eine Städtepartnerschaft. Unterzeichnet wurde diese vom damaligen Wilhelmsfelder Bürgermeister Hans Zellner.

Christoph Oeldorf, der 2017 dessen Nachfolge antrat, bedauert, dass er es bislang noch nicht geschafft habe, der Partnerstadt einen Besuch abzustatten. "Ich würde mir das auf die Fahnen schreiben für die nächsten Jahre", betont er. Direkte Verbindungen zur dortigen Kommunalpolitik gebe es leider nicht. "Der Kontakt läuft eher über das Konsulat der Philippinen in Frankfurt", sagt Oeldorf. Auch, dass Wilhelmsfelder Bürger die Reise ins über 10.000 Kilometer entfernte Calamba angetreten hätten, habe er in den vergangenen Jahren nicht mitbekommen. Dies solle aber nicht als Nicht-Würdigung des Andenkens an José Rizal missverstanden werden. In Wilhelmsfeld sei man sehr stolz auf diesen lokalen Bezug.

Info: Das Video zur Gedenkfeier gibt es unter www.youtube.com/chan nel/UCaqaEDzqncj4PdIWb6n3WaA