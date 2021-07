Wilhelmsfeld. (ths) "Wir wollen auch in Zukunft noch Lebensmittel im Ort einkaufen", betonte der Fraktionssprecher der Freien Wähler (FW), Stefan Lenz gegenüber der RNZ. Deshalb starten die FW-Gemeinderäte zusammen mit denen der CDU und der Bürgergemeinschaft Wilhelmsfeld (BGW) eine Gegenoffensive zu den Plänen der Interessengemeinschaft (IG) "Schriesheimer Hof". Diese will mittels eines Bürgerentscheids am 26. September verhindern, dass ein Bebauungsplan auf der rund 6,4 Hektar großen Fläche am nordwestlichen Rand der Gemarkung die Möglichkeit schafft, dort ein Gewerbegebiet, ein Ärztehaus oder einen Park-and-Ride-Platz zu verwirklichen. Unterstützt wird sie dabei von der Grünen Initiative Wilhelmsfeld (GIW).

"Im September stimmen die wahlberechtigten Bürger über einen Bebauungsplan ab, den es noch gar nicht gibt", erklärte Lenz bei einem Vor-Ort-Termin am "Hesselbrunnen" unterhalb des Areals. Er verwies dabei auf eine deutliche Mehrheit für die Planung im Gemeinderat. Das untermauerten auch die Fraktionssprecherin der CDU, Melanie Oberhofer, sowie ihr BGW-Kollege Michael Gärtner.

Lenz stellte dazu die Vorstellungen der Anwesenden vor, die das Schwetzinger Architekturbüro Jürgen Roth zu Papier gebracht hat. Dabei sehen die Räte ihre Aufgabe darin, "die Nah- und Daseinsversorgung auch für zukünftige Generationen sicherzustellen". Dies bedeute für die drei Fraktionen, maximal einen Hektar und damit"nicht einmal 15 Prozent" des vorhandenen Areals zu nutzen und den "Rest, also über fünf Hektar, dabei grün zu lassen", so Oberhofer.

Allen schwebt entlang der Altenbacher Straße zu dem möglichen Bau von zwei Häusern ein "zweistöckiges Gebäude mit mehrfachen Nutzungen" vor. Dieses "verschwinde" durch das Gefälle ziemlich im Hang und füge sich in die Umgebung ein, erläuterte Gärtner (BGW) die Idee. Demnach ergebe sich Raum für einen Vollsortimenter sowie im ersten Obergeschoss für medizinische Berufe. Durch eine zusätzliche Dachbegrünung falle aus der Sicht sämtlicher Fraktionssprecher der barrierefreie Komplex, dem sich noch ein Parkplatz anschließt, sowohl von Schriesheim als auch von Altenbach kommend "überhaupt nicht auf".

"Wir würden es natürlich begrüßen, wenn sich ein ortsansässiger Gewerbetreibender für das Projekt gewinnen lässt, ebenfalls auch Vertreter medizinischer Berufe", fasste Lenz den Wunsch der drei Fraktionen zusammen. Dies können neben Ärzten auch ein Zahntechniker oder ein Pflegedienst sein, fügte Siegfried Reinhard (BGW) hinzu. "Es herrscht ja in einer Demokratie Gewerbefreiheit", meinte er.

An welcher Stelle letztendlich nach dem Scheitern eines Bürgerentscheids eine Realisierung erfolgen könnte, hänge im Wesentlichen von einer Umweltprüfung und den Interessen der Eigentümer ab, sagte Lenz. Überhaupt habe der Gesetzgeber hohe Hürden für ein dann von den Fraktionen beschlossenes Verfahren eingebaut, das ebenfalls eine zweimalige Beteiligung der Bürger vorschreibe. "Wir wollen nicht, dass ein positiver Bürgerentscheid eine Sperrwirkung von mindestens drei Jahren erzeugt, in denen nicht gebaut werden kann, und hiermit eine große Chance vertan wird", erklärte Lenz zum Abschluss.

Info: Die Ideen der fraktionsübergreifenden Offensive sind im Internet unter www.schriesheimer-hof.de zusammengefasst.