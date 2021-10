Wilhelmsfeld. (lesa) Von der Wasserversorgung abgeschnitten waren von Dienstagabend bis Mittwochmittag Teile des Wilhelmsfelder Unterdorfs. Der Grund lag im Lärchenweg: Eine dort verlaufende Wasserleitung hatte einen Rohrbruch erlitten.

"Wir haben den Rohrbruch abends bemerkt und dafür gesorgt, dass sich direkt morgens eine Firma um die Reparatur kümmern kann", sagte Hauptamtsleiterin Annegret Fiedler auf Nachfrage der RNZ. Es habe sich um einen großen Wasserrohrbruch gehandelt, bei dem Fiedler zufolge "eine große Menge Wasser" weggeflossen sei. Und so rückten die Fachkräfte direkt morgens im Lärchenweg an und begaben sich auf die Suche nach dem Leck. Nachdem dieses schnell gefunden war, sei das Rohr repariert worden und die Wasserversorgung gegen 14 Uhr wieder hergestellt gewesen.

Wie viele Haushalte zwischenzeitlich ohne Wasser waren, konnte die Gemeindeverwaltung auf Nachfrage nicht sagen. Zum Ausmaß ist bekannt, dass "ein Teil der Straßen" in der sogenannten "Niederzone" betroffen war. Diese beginnt laut Gemeinde etwa an der Einmündung der Kirchstraße in die Johann-Wilhelm-Straße und reicht bis zum Ortsausgang in Richtung Altneudorf.

Update: Mittwoch, 6. Oktober 2021, 19.44 Uhr