Wilhelmsfeld. (ugl) Um den Baumbestand zu verjüngen und nachwachsende Laubbäume zu fördern, soll am Freitag, 26. November, mit Holzerntearbeiten im Gemeindewald Wilhelmsfeld begonnen werden. Rund um den Köhlerwaldweg finden sich viele Fichten, die inzwischen über 120 Jahre alt sind.

Auch bei Bäumen lässt mit zunehmendem Alter die Vitalität nach: Sie sind dann weniger widerstandsfähig gegen Sturm, Trockenheit oder Schädlinge wie zum Beispiel den Borkenkäfer. "Deshalb werden die alten Bäume, vor allem Fichten, aber auch einige Laubbäume, nun geerntet. Damit versorgen wir die nächste Waldgeneration mit ausreichend Licht und Wasser", begründet Markus Stähle, Revierförster der Gemeinde Wilhelmsfeld, die Holzerntearbeiten.

Der neue Wald steht schon in den Startlöchern. Auf der Fläche wachsen bereits Buchen, Birken, Tannen, Douglasien und Esskastanien, aber auch einige Fichten. Die jungen Bäume brauchen nun dringend ausreichend Platz zum Wachsen. "Im nächsten Sommer werden wir dann den jungen Bäumen, die besonders stabil und vital sind, zusätzlich Licht geben. Nur so können sie eine große Krone und ein tiefes Wurzelwerk ausbilden und hoffentlich mit den Bedingungen des Klimawandels zurechtkommen", so Stähle.

Im Zuge der Holzernte soll außerdem im Bereich der angrenzenden Wohnbebauung die Verkehrssicherheit des Waldbestandes wiederhergestellt werden. Um eine Gefährdung der Häuser zu minimieren, werden hier einige Bäume entnommen. Bei einer öffentlichen Waldbegehung wurden die Planungen bereits dem Gemeinderat sowie interessierten Bürgern vorgestellt. Der Gemeinderat hatte der Maßnahme für den Gemeindewald grünes Licht gegeben.

Für die Dauer der Holzerntearbeiten muss der Köhlerwaldweg gesperrt werden. Das Kreisforstamt bittet Waldbesucher, die Sperrungen zu beachten und auf andere Waldbereiche auszuweichen. Die Arbeiten werden voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Revierleiter Stähle bittet um Verständnis, dass der Weg danach verschmutzt sein wird. Er verspricht: "Wir werden den Köhlerwaldweg im Frühjahr wieder herrichten."