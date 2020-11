Von Christoph Moll

Wilhelmsfeld. "Wir haben alles gemacht, was wir machen konnten", sagt Achim Roth. "Dass wir nun wieder mindestens vier Wochen schließen müssen, ist ein Problem." Der 51-Jährige, der seit dem Jahr 1996 zusammen mit seiner Frau Manuela das Restaurant "Talblick" in dritter Generation führt, ist davon ausgegangen, dass die Speisegastronomie beim erneuten "Lockdown" wegen der Corona-Pandemie verschont bleibt. Deshalb hat die Familie kräftig investiert. Es kam bekanntlich anders: Seit Montag ist das Restaurant wieder geschlossen.

"Den ersten Lockdown im Frühjahr haben wir dank staatlicher Unterstützung mit einem blauen Auge überstanden", erzählt Roth. Wie viele andere Restaurants in der Region, hat auch der "Talblick" damals Essen zum Mitnehmen angeboten. "Die Sommermonate waren dann sehr gut", berichtet der Gastronom. "Das Geschäft auf unserer Terrasse lief sehr gut." Dass eine zweite Corona-Welle komme, sei klar gewesen. Deshalb haben die Roths vorgesorgt.

So wurde ein Luftreiniger für rund 1500 Euro gekauft, der Mitte Oktober in Betrieb ging. Das Gerät des Typs "IQ Air Health Pro100 NE" kommt sonst in Krankenhäusern und Laboren zum Einsatz und sollte für eine saubere Luft im Luftkurort sorgen. Der Hersteller verspricht, dass 99,97 Prozent von Viren, Bakterien, Feinstaub, Pollen und ultrafeinen Partikeln aus der Luft gefiltert werden. Das Gerät sollte zur Sicherheit der Gäste und des Personals beitragen. Eine Förderung hierfür gab es nicht. Gelüftet wurde trotzdem weiter alle 30 Minuten.

Doch das blieb nicht die einzige Investition: Auf der Terrasse wurde für rund 1000 Euro ein Zelt aufgebaut. Heizstrahler, Felle und Wärmflaschen sollten für "Alpenflair" sorgen. Wer darin Platz nahm, erhielt einen Glühwein gratis. "Da unsere zwölf verbliebenen Tische im Innern meist schnell belegt waren, wurde das Angebot gerne angenommen", erzählt Achim Roth. Wegen der Abstandsregeln musste die Zahl der Tische reduziert werden. Zudem wurde ein strenges Hygienekonzept umgesetzt: Tische, Stühle und Speisekarten wurden regelmäßig desinfiziert, Desinfektionsmittel am Restauranteingang stand bereit. Zuletzt wurden sogar alle Mitarbeiter sicherheitshalber auf Corona getestet.

"Wir haben alles eingehalten, aber wegen ein paar schwarzer Schafe müssen wir nun schließen", ärgert sich Roth. Der Gastronom hätte es besser gefunden, wenn es einen noch härteren Lockdown gegeben hätte – allerdings dafür nur für zwei Wochen. "Die Gefahr einer Infektion im Supermarkt ist größer als in einem Restaurant", meint Roth. "Dort werden auch keine Kontakte erfasst." Eine Sperrstunde ab 23 Uhr wäre kein Problem gewesen, eine vierwöchige Schließung schon. "Ohne staatliche Hilfe würden wir das nicht überleben", sagt Roth, der drei Mitarbeiter und eine Auszubildende beschäftigt. "Wir haben laufende Kosten." Dank der Unterstützung werde man aber auch den erneuten Lockdown meistern.

Der Restaurantinhaber hofft nun, dass das Abholangebot wieder so gut wie im Frühjahr angenommen wird. "Das ist aber schwer vorhersehbar", meint er. Abends werde eine kleine Karte mit Gerichten angeboten, mittags werde man – wie bisher – "Essen auf Rädern" anbieten sowie die Grundschüler in der lokalen Kernzeitbetreuung verköstigen. Damit habe man ein weiteres Standbein.

Achim Roth fragt sich nun auch, was mit den 100 Gänsen wird, die er für November bestellt hat. Den Gästen, die zum Gansessen reserviert hatten, bietet er nun an, die Gerichte abzuholen. "Der November wäre ein starker Monat geworden", sagt er. "Jetzt wollen viele im Dezember kommen." Roth hofft, dass er dann wieder öffnen darf. Sicher ist das nicht.