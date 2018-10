Von Karin Katzenberger-Ruf

Wilhelmsfeld. Ein Pflegedienst, der seit etwa 20 Jahren in Wilhelmsfeld ansässig ist, aber auch Kundschaft in einem größeren Umkreis bedient, war Thema bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dem Unternehmen droht laut Bürgermeister Christoph Oeldorf das Aus durch das Landratsamt, weil sich die Gewerberäume in einem Wohngebiet befinden.

Er plädierte für eine Novellierung des Bebauungsplans und signalisierte, dass es falsch sei, dieses Gewerbe nicht nachträglich zu genehmigen. Schließlich sei es doch Teil der "Daseinsfürsorge" für ältere oder behinderte Menschen. Über die Nutzungsänderung wollte er aber nicht abstimmen lassen, den Tagesordnungspunkt stattdessen vertagen. Das war dann auch der Fall.

Mit ein Grund: die heftige Gegenwehr aus dem Gemeinderat. Jochen Peters (Freie Wähler) bezeichnete das Plädoyer des Bürgermeisters als "nicht nachvollziehbar" und nannte seinen Vorschlag betreffs Nutzungsänderung eine "Augenwischerei" und beim Standort des Pflegedienstes fiel sogar das Wort "illegal".

Seiner Meinung nach könnte es sowieso zu einer Unterlassungsklage durch die Miteigentümer kommen. "Helfen Sie dem Unternehmen doch lieber, andere Räume zu finden", lautete der Vorschlag von Domenico Esposito (CDU). Rainer Laier (Bürgergemeinschaft) gab ebenfalls zu bedenken, dass der Pflegedienst an seinem Standort nicht optimal angesiedelt sei. Boris Hoffarth (Grüne) würde seiner Schilderung nach bei Firmengründern schon mal ein Auge zu drücken. Von jemandem, der lange im Geschäft ist, erwartet er dann aber doch, dass dieser die Regeln einhält.

Der Pflegedienst in Hanglage war später nochmals Thema in der Fragestunde. Dort beschwerten sich Anwohner vor allem über das Falschparken der Firmenfahrzeuge. Oder auch darüber, dass sie in der kalten Jahreszeit schon ab 5.30 Uhr morgens "warm laufen", auch samstags und sonntags - weil das für die Beschäftigten ja ganz normale Pflegetage seien. Ohne Nutzungsänderung verliere Wilhelmsfeld den wichtigen Pflegedienst, so der Bürgermeister.

Das wollten die Fraktionen so wiederum nicht schlucken und argumentierten entsprechend dagegen. Stefan Lenz (Freie Wähler) zeigte zwar Verständnis für den Wunsch, als Inhaber eines Unternehmens unter einem Dach zu arbeiten und zu wohnen. Er gab aber auch zu bedenken, dass es davon rasch zu viele Fälle geben könne. Dass der Nordhang von Wilhelmsfeld mit seinen schmalen Straßen kein Gewerbegebiet werden kann, liegt eigentlich auf der Hand. Das will auch der Bürgermeister nicht. Übermäßiger Autoverkehr im Bussardweg, verbunden mit Verkehrsbehinderungen, ist aber ein Thema. Das wollen die Anwohner nicht länger hin nehmen.