Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Fast gebetsmühlenartig wiederholte Werner Fischer beim Darstellen des laufenden Haushalts die durch die Corona-Pandemie geprägten Einnahmeausfälle. Für den Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau (GVV) war dies bereits das dritte Mal, dass ihm diese Aufgabe in einem Gemeinderat des Verbands zukam.

Hintergrund Einstimmig hat der Gemeinderat den Haushaltsplan für 2021 beschlossen. Nachfolgend aufgeführt sind die wichtigsten Kennzahlen des Etats in Euro: Ergebnishaushalt > Ordentliche Erträge: 7,04 [+] Lesen Sie mehr Einstimmig hat der Gemeinderat den Haushaltsplan für 2021 beschlossen. Nachfolgend aufgeführt sind die wichtigsten Kennzahlen des Etats in Euro: Ergebnishaushalt > Ordentliche Erträge: 7,04 Mio. > Ordentl. Aufwendungen: 7,65 Mio. > Gesamtergebnis: - 613.900 Finanzhaushalt > Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 6,72 Mio. > Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 6,95 Mio. > Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts: 225.200 > Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 92.600 > Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 801.500 > Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit: 708.900 > Finanzierungsmittelbedarf (insgesamt): 934.100 > Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (neue Darlehen): 500.000 > Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung): 131.700 > Nettoneuverschuldung: 368.300 > Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Reduzierung der Liquidität): -565.800 ths

[-] Weniger anzeigen

Demnach weist der Gesamtergebnishaushalt für den Luftkurort ein Defizit von fast 614.000 Euro auf. "Dies kann teilweise durch Rücklagen, die wir aus den Jahresergebnissen der Jahre 2018 bis 2020 erwirtschaften konnten, ausgeglichen werden", lautete dazu die einzige positive Rückmeldung durch den GVV-Geschäftsführer. Als negativ wertete er derweil den Zahlungsmittelüberschuss, also den sogenannten "Cash Flow", mit über 225.000 Euro.

"Dieser Ergebnishaushalt bereitet uns große Sorge, zumal wir von der Substanz leben", betonte Fischer. Auch wenn sich der "Cash Flow" bis anno 2024 wieder mit fast 330.000 Euro ins Positive kehre, appellierte er dennoch an das Gremium, "die eingeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen mit Nachdruck weiterhin zu verfolgen". Nur so lasse sich die derzeitige Schuldenentwicklung dauerhaft unter die Zwei-Millionen-Euro-Marke drücken. Deshalb liege auch momentan die Pro-Kopf-Verschuldung bei 615 Euro, rechnete der Geschäftsführer vor.

40.000 Euro kostet die neue Lüftungsanlage für die Odenwaldhalle. Foto: Alex

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit riss natürlich neben den Personalausgaben in Höhe von rund 1,83 Millionen Euro die veranschlagte Umlage für den Zweckverband Eichelberg von knapp 384.000 Euro ein großes Loch in die Kasse. Dazu gesellten sich weitere nicht vorhersehbare Erhöhungen von 46.000 Euro – etwa für den Lärmaktionsplan, für die anstehenden Wahlen und für die Kontrolle des Wasserleitungsnetzes.

Wie auch Fischer legte Bürgermeister Christoph Oeldorf bei dem reinen Investitionsvolumen von etwas mehr als 800.000 Euro Wert darauf, dass "eine Refinanzierung dringend erforderlich" sei. Deshalb betrachtete er insgesamt die Finanzierung als "äußerst sportlich und sehr spannend". Die Kommune werde daher "über kurz oder lang um Gebührenerhöhungen nicht herumkommen", so die Einschätzung des Rathauschefs. Aus diesem Grunde laute auch seine Prämisse "Müssen statt Wollen".

....und auch der Austausch von Hydranten gehört zu den Investitionen. Foto: Alex

Mit 24 Prozent des Investitionsvolumens oder 220.000 Euro nimmt das neu angeschaffte Feuerwehrfahrzeug die Spitzenposition ein, gefolgt mit fast 180.000 Euro für die Befestigung einiger Straßen, einer Ladestation für Elektrofahrzeuge und für den Austausch von Hydranten. Jeweils 100.000 Euro verwendet man nach Fischer für den Einsatz des schnellen Internets und als Vorsorge für den Kauf von Grundstücken.

Zusätzlich schlagen die Digitalisierung in der Christian-Morgenstern-Grundschule mit 60.000 Euro sowie der Austausch der Lüftungsanlage in der Odenwaldhalle mit 40.000 Euro zu Buche. Weitere 50.000 Euro fließen zudem in den Ausbau des Dachgeschosses des gemeindeeigenen Gebäudes in der Heidelberger Straße.

Zu der von Oeldorf als Herausforderung betrachteten Finanzierung der Investitionen und des negativen "Cash Flows" kommt außerdem noch die Schuldentilgung von fast 132.000 Euro. Den Ausführungen des GVV-Geschäftsführers zufolge läuft die Finanzierung vorrangig über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 500.000 Euro und den Abbau der Liquidität um mehr als eine halbe Million Euro auf rund 1,23 Millionen Euro. "Noch ist ein kleines finanzielles Polster da, das es aber zu hegen und pflegen gilt", sah Fischer daher nur ein winziges Licht am Horizont.