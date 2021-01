Wilhelmsfeld. (ths) "Brachflächen sollen nicht sein", zumal sich "der Kindergarten sogar in der Nähe" befinde, sagte Stefan Lenz (Freie Wähler). Auch Rainer Stüwe (Grüne Initiative Wilhelmsfeld) hielt genauso wie Melanie Oberländer (CDU) "bezahlbaren Wohnraum" für "unheimlich wichtig und sinnvoll". Und da zuvor Michael Gärtner mit der Fraktion der Bürgergemeinschaft Wilhelmsfeld das besagte Gebiet rund um das Areal der Straße "Am Buchenhain" inklusive der verwaisten Tennisplätze mehrfach begutachtet hatten, gab es für den Gemeinderat wirklich keinen Hinderungsgrund, das einstimmige Plazet für das Bebauungsplanverfahren "Am Buchenhain" zu geben.

Ebenfalls einstimmig verhängt wurde für dieses Gebiet eine Veränderungssperre, damit bis zum Stehen der neuen Bebauungsplanung keine neuen Tatsachen geschaffen werden können. Diese Planung soll jetzt Dietmar Glup von dem auch im Luftkurort bekannten Sinsheimer Architektenbüro Sternemann und Glup vornehmen.

Der Stadtplaner ging nochmals auf den Zweck des Bebauungsplans ein, nämlich "bedarfsgerechte Wohnbauflächen" zu schaffen und damit auch am Ende "zur Stabilisierung der Bevölkerungszahlen" beizutragen. Er hielt es beim Nachjustieren bestehender planungsrechtlicher Festsetzungen im Plangebiet "Laiersberg I" für wichtig, die bereits geschaffenen Grenzen zu beachten. Dabei strebe man die Bildung zeitgemäßer Grundstücksgrößen genauso an wie die Einrichtung sinnvoller Erschließungsstraßen.

Gerade die Umnutzung des nicht mehr genutzten Tennisgeländes, das derzeit zum Planbereich "Kuchenblech" gehöre, diene Glup zufolge der Nachverdichtung. Hierbei gehe es aus seiner Sicht natürlich auch um die Beachtung von Aspekten, die verstärkt die Topografie und den Naturschutz betreffen.

Zwar existieren bereits in diesem Gebiet die rechtskräftigen Bebauungspläne "Laiersberg I" und "Kuchenblech". Aber jene galt es jetzt den stattgefundenen Entwicklungen dort anzupassen, um noch mehr Flächen für Bauwillige zu erhalten. So fasste Lenz in Vertretung des damals erkrankten Bürgermeisters Christoph Oeldorf das Ziel der Planung zusammen.

Zudem sah Lenz jede Menge Übereinstimmungen mit dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan des Verwaltungsverbandes Schönau. Ferner beruhigte er Bedenkenträger aus dem Gemeinderat und aus dem Kreis der vielen Zuhörer dahingehend, dass der Bebauungsplan auf der Grundlage eines zu erarbeitenden Umweltberichts entstehe. "Jener ermittelt und bewertet die über das Planungsrecht hinausgehenden zu erwarteten Eingriffe in die einzelnen Schutzgüter", meinte er hierzu.