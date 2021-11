55 Schüler der Christian-Morgenstern-Schule sind aktuell in Kernzeit-Betreuung. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Wilhelmsfeld. Mit dem Advent verbinden Christen die Hoffnung auf die Ankunft Jesu Christi. In Wilhelmsfeld verknüpfen viele Eltern an der Christian-Morgenstern-Grundschule den diesjährigen Advent aber noch mit einer weiteren Hoffnung. Nämlich der, dass auch ab dem 1. Januar 2022 eine Kernzeitbetreuung ihrer Kinder angeboten werden kann. Wie die RNZ berichtete, hat der "Verein zur Pflege der Grundschulbetreuung", bei dem es sich um eine Elterninitiative handelt, aufgrund massiven Personalmangels angekündigt, die Kernzeitbetreuung zum Jahresende einstellen zu müssen.

Die Hoffnung auf ein "Weihnachtswunder", dass die Fortführung der Betreuung doch noch irgendwie ermöglicht wird, ist groß – und wird pünktlich zum ersten Advent von Bürgermeister Christoph Oeldorf genährt. Dass dieser an eben jenem ersten Advent zum Bürgermeister im benachbarten Schriesheim gewählt werden könnte, ändert nichts daran, dass die Situation der Kernzeitbetreuung ein in Wilhelmsfeld drängendes Thema ist.

Auf erneute Nachfrage der RNZ bezieht Oeldorf daher jetzt Stellung zum aktuellen Stand und gibt einen Ausblick, der den Eltern der momentan 55 in Kernzeit betreuten Kinder Mut machen darf. Demzufolge habe zwar auch eine jüngst einberufene außerordentliche Mitgliederversammlung nichts daran geändert, dass der jetzige Vorstand sehr kurzfristig den Betrieb einstellen muss. Jedoch habe die Gemeinde Wilhelmsfeld bereits mit einem potenziellen neuen Träger Kontakt aufgenommen. "Dies muss nun alles sehr schnell organisiert werden", macht Oeldorf keinen Hehl aus der Dringlichkeit.

Am Mittwochabend hatte wie berichtet ein Gespräch zwischen den Vorstandsmitgliedern des "Vereins zur Pflege der Grundschulbetreuung", Melanie Schäfer und Christian Stadler, mit der Rathausspitze in Person des stellvertretenden Bürgermeisters Stefan Lenz stattgefunden. Hierbei wurde Schäfer zufolge einerseits das vonseiten der Vereinsmitglieder "eindeutige Votum zur Aufgabe des Geschäftsbetriebes wegen Personalmangels zum 31. Dezember 2021" kommuniziert. Andererseits habe man als Verein klar gemacht, dass man die Gemeinde dabei unterstützen werde, die Kinderbetreuung ab Januar zu sichern. "Auch das ist, wie viele Aufgaben zuvor, eine Herausforderung. Gemeinsam wird es jedoch eine Lösung geben", zeigt sich Schäfer ebenso wie Oeldorf optimistisch.

Der Bürgermeister skizziert den weiteren Fahrplan wie folgt: Am kommenden Donnerstag, 2. Dezember, gibt es einen Online-Elternabend, bei dem die Eckpunkte des neuen Konzepts vorgestellt und mit den Eltern besprochen werden sollen. Am 7. Dezember wird sich der Gemeinderat mit der Frage beschäftigen. Den Eltern soll dann planmäßig Mitte Dezember das konkrete Konzept des neuen Trägers vorgestellt werden. Bei diesem handelt es sich übrigens entgegen anderslautender Gerüchte nicht um den Verein Postillion. Letzteres machte Bürgermeister-Stellvertreter Stefan Lenz, der gleichzeitig Vorsitzender von Postillion e.V. ist, in diesem Zusammenhang deutlich.