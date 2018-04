So wie in der Bammentaler Straße sieht der Asphalt in Wiesenbach vielerorts aus. Foto: Alex

Wiesenbach. (ke) So schlecht wie der Zustand mancher Straßen in Wiesenbach ist, so schlecht sind derzeit auch die Chancen, ein angemessenes, akzeptables Angebot für die dringenden Sanierungsarbeiten zu erhalten. Markus Kustocz, Haupt- und Bauamtsleiter, informierte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats über diese doppelt desolate Situation.

Im Haushalt für das Jahr 2018 wurden Mittel für die folgenden Baumaßnahmen bereitgestellt: punktuelle Straßeninstandsetzungen in der Panorama- und Goethestraße sowie der Bammentaler Straße, Erneuerung von Wasserversorgungsarmaturen (Schieberkreuzen) sowie für den Ausbau des Fuß- und Radwegs zwischen Kapellenweg und Hochwasserrückhaltebecken Brühl.

Die Maßnahmen wurden zu einem Ausschreibungspaket zusammengefasst, weil sich die Verwaltung und das Ingenieurbüro Martin-Schnese aufgrund des höheren Auftragsvolumens eine rege Beteiligung am Verfahren versprochen hatten. Bei der öffentlichen Ausschreibung im Februar wurden drei Angebotsunterlagen angefordert, doch zur Angebotseröffnung Anfang März wurde nur eine Ausfertigung vorgelegt.

Das Angebot der Firma Carsten Grimmig, Heidelberg, lag mit 355.453 Euro ganze 29 Prozent über der von dem Ingenieurbüro kalkulierten Kostenberechnung. Deshalb wurde eine Aufhebung der Ausschreibung empfohlen. Bei Vergleichen mit anderen aktuellen Projekten galt das Angebot als überteuert - und die Vergabe wäre unwirtschaftlich, bemängelte Bauamtsleiter Kustocz. Eine losweise oder bereichsweise Vergabe sei nicht vorgesehen und führe wegen des durchgängig hohen Preisniveaus zu keinem anderen Ergebnis.

Nun der Vorschlag der Verwaltung: Aufschlüsselung der einzelnen Leistungsverzeichnistitel, respektive der Leistungsbereiche, die im beschränkten Verfahren oder über eine freihändige Vergabe in Form einer Preisanfrage vergeben werden könnten. Einmütig beschloss der Gemeinderat, die Ausschreibung gemäß entsprechender Vorschriften wegen Unwirtschaftlichkeit aufzuheben. Die Baumaßnahmen werden aufgeschlüsselt und ein freihändiges Vergabeverfahren wird eingeleitet.