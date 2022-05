Auge in Auge standen am Sonntag die Linse des Geschwindigkeitsmessers und die Plastik-Eiswaffel, die Unbekannte vor die Radarfalle gestellt hatten. Foto: Helfricht

Wiesenbach. (lesa) Wer am Sonntagnachmittag vor dem Wiesenbacher Rathaus geblitzt wurde, dürfte in seinem Bußgeldbescheid eine Überraschung erleben. Auf dem Blitzerfoto könnte nämlich eine überdimensionierte Kunststoff-Eistüte abgebildet sein. Ein verspäteter Aprilscherz der Bußgeldstelle? Keineswegs. Vielmehr steckt "einer der autofahrerfreundlichsten Blitzer in der Region" dahinter, den RNZ-Leserin Birgit Helfricht entdeckt hat. Unmittelbar vor der Linse des Geschwindigkeitsmessers stand dort nämlich eine riesengroße Plastik-Eiswaffel.

Normalerweise steht diese vor dem Eiscafé "in Piazza", das seine Räumlichkeiten am Rathausplatz hat. Dass die Waffel am Wochenende versetzt wurde, könnte derweil am Maifest liegen, das am Samstag und Sonntag vor dem Rathaus stattfand. "Vielleicht hat sich ein Besucher einen Scherz erlaubt und die Waffel vor den Blitzer gestellt", mutmaßt entsprechend Bauamtsleiter Markus Kustocz auf Nachfrage der RNZ.

Der Blitzer indes wurde vom Rhein-Neckar-Kreis am vergangenen Donnerstag vorm Rathaus postiert und soll dort noch bis einschließlich Mittwoch stehen. "Im maßgeblichen Streckenabschnitt wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit aus Lärmschutzgründen auf 30 Kilometer pro Stunde beschränkt", sagte Kreissprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Anfrage. "Dies soll überwacht werden." Im Landratsamt ist bereits bekannt, dass "am Wochenende kurzzeitig im Bereich der Messeinrichtung ein Werbeschild aufgestellt" wurde.

Doch welchen Einfluss hat die Eistüte auf die Bestrafung von Verkehrssündern? "Ob die Messungen dadurch tatsächlich behindert wurden, kann erst nach Auswertung der Messreihe festgestellt werden", sagte Silke Hartmann und kündigte an, dass die Messungen in rund zwei Wochen ausgewertet sein würden.

Wie lange die Plastik-Eiswaffel übrigens vor dem Rathaus stand und wer sie weggeräumt hat, konnten weder Landratsamt noch Gemeinde sagen. Sicher ist aber: Am Montagnachmittag war der "Sichtschutz" vor der Blitzerkamera wieder zurück an seinem angestammten Platz. Und der vortags so autofahrerfreundliche Blitzer kannte wieder keine Gnade für Temposünder ...