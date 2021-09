Von Anna Haasemann-Dunka

Wiesenbach. Noch erschwerte Morgennebel die Sicht, als sich am Samstag um 7.30 Uhr die ersten 100 Personen auf ihre Startplätze für den Mammut-Marsch "Heidelberg" begaben. Der sollte sie in den nächsten Stunden bei schönstem Sonnenwetter durch Wald, Flur und Stadt auf einem 42 Kilometer langen Rundkurs nach Heidelberg führen, teilweise durch die Stadt hindurch und über Neckargemünd und Dilsbergerhof wieder zurück zum Parkplatz beim SG Wiesenbach-Vereinsheim. Organisator Niklas Arnet begrüßte die ersten der insgesamt 1100 Teilnehmer des Wandermarschs und schwörte mit seinem dreifach vorgegebenen "Mammut" die mit "Marsch" antwortenden Wanderer auf die bevorstehende Mammut-Aufgabe ein.

Mit einem eigens eingerichteten Busservice wurden die meisten Teilnehmer vom Neckargemünder Bahnhof zum Start befördert. Im 15-Minuten-Takt bis 10 Uhr begaben sich jeweils 100 Wanderer auf die Strecke. Die schnellsten unter ihnen würden die 42 Kilometer in sechs bis sieben Stunden bewältigt haben. Der Durchschnittswanderer – so er denn durchhielt – würde acht bis zehn Stunden brauchen.

Aus der Region, aber auch von weit her kamen die Teilnehmer des Mammut-Marsches. Unter den Wanderern gab es ausgemachte Fans dieses Event-Formats, das seit 2013 immer mehr Menschen anspricht. "Seit 2016", berichtete Niklas Arnet, "ist der Mammut-Marsch größer und bekannter geworden." Vor allem in Großstädten wie Berlin und München oder in Nordrhein-Westfalen, wenn zu Marschlängen von 100 Kilometern aufgerufen wird, finden sich bis zu 3500 Teilnehmer ein.

Mit 42 Kilometern gehörte der erste "Heidelberger" Mammut-Marsch zu den kürzeren Distanzen. Ab 30 Kilometer Distanz beginnen die Veranstaltungen, auch 55- und eben die 100-Kilometer-Strecken sind Bestandteil des bundesweit organisierten Mammut-Marsch-Programms. Vor allem jüngere Teilnehmer sprechen die Wanderungen an, um sie alleine, zu zweit oder in Gruppen die Distanzen bewältigen. Es geht darum, sich einer besonderen Herausforderung zu stellen und die eigenen Grenzen zu sprengen. "Bei uns wanderst Du, bis es wehtut. Und dann weiter. Am Ende weißt Du, dass Dich nichts mehr aufhalten kann", heißt es dazu auf der Internetseite der Veranstaltungsreihe.

Für den 36-jährige André aus Heidelberg war es sein zweiter Marsch, an dem er teilnahm. Im vergangenen Jahr war er im Herbst in Berlin erstmals über 55 Kilometer mitgelaufen und dabei auf den Geschmack gekommen: "Nächstes Jahr will ich mich an die 100 Kilometer heranwagen." Und wie fühlte er sich nach dem ersten Marsch? "Mir ging es relativ gut danach", war seine Antwort.

Eigens aus dem Saarland war die 46-jährige Tanja zum Mammut-Marsch anreist. Sie hatte sich auf die Wanderdistanz gut vorbereitet und vorab schon Teilstrecken der Heidelberger Strecke erwandert, um zu sehen, wie sich die zu überwindenden Höhenmeter meistern lassen. Seit drei bis vier Jahren ist sie ein richtiger Fan des Formats.

Seinen ersten Mammut-Marsch absolvierte der 66-jährige Uli aus Neckargemünd. Da sein eigentliches Hobby das Laufen ist, meinte er: "Die 42 Kilometer traue ich mir problemlos zu." Er freute sich vor allem auch auf den Abschluss, wenn die Strecke bewältigt wurde: "Das Schönste ist hinterher." Da konnte man sich bei einem kleinen Imbiss unter freiem Himmel bei der SG Wiesenbach stärken, mit Gleichgesinnten stolz auf die eigene Leistung sein oder als Andenken im Fanartikel-Shop ein Mammut in Plüsch erwerben.

Die Zusammenarbeit mit freiwilligen Helfern, die auch vor Ort bei den Vereinen angeworben werden, ist für die Veranstalter ein wichtiger Bestandteil. An die 35 Personen unterstützten das fünfköpfige Organisationsteam, um die Einhaltung der "3G-Regeln", das korrekte Maskentragen im Startbereich, die Bändchen- und Teilnehmerheftausgabe mit Streckenplan sowie die ganze Abwicklung der Veranstaltung zu gewährleisten. Die Strecke war markiert mit Bändchen und Straßenkreide, am besten aber über Smartphone-Apps und GPS-Signal nachzuverfolgen. Der erste Streckenposten war beim Berggasthof Königstuhl mit der schönsten Aussicht bei einer kleinen Stärkung erreicht. Nach 20 Kilometern erhielten die Wanderer ihre Teilnehmerurkunde – und wer es bis nach Wiesenbach zurückschaffte, dem winkte die begehrte Mammut-Plakette.