Von Meike Paul

Wiesenbach. Weitere Maßnahmen wurden auf den Weg gebracht: Bei ihrer jüngsten Sitzung konnten die Gemeinderäte nun zum Großprojekt Schul- und Kindergartenneubau ergänzende Aufträge vergeben. Den Zuschlag für die Bodenbelagsarbeiten erhielt die Firma Daci Bodenleger aus Asperg für rund 40.000 Euro. Die Innentüren mit Stahlzangen sollen von der Firma Schäble Team aus Goldburghausen zu rund 67.000 Euro angebracht sowie die Maler- und Lackierarbeiten von der Firma Buscher aus Ulm für 44.000 Euro übernommen werden.

Bei allen drei Vergaben wurde deutlich, dass sich die Angebote um bis zu 100 Prozent, manchmal sogar noch mehr, voneinander unterschieden. Aus dem Gemeinderat gab es daher die Frage, ob die wirtschaftlichsten Bieter auch an alles gedacht hätten, was Hauptamtsleiter Markus Kustocz mit einem entschiedenen "Ja" beantworten konnte. Die Trocken- und Deckenbauarbeiten im Untergeschoss der Panoramaschule mit Kindergarten seien inzwischen fertiggestellt und würden derzeit im Erdgeschoss des Gebäudes fortgesetzt werden. "Die Elektroinstallation läuft im gesamten Gebäude und der Fliesenleger wird innerhalb der nächsten 14 Tage seine Arbeit aufnehmen", so Kustocz weiter.

Allerdings setzt sich die Kostenüberschreitung fort. Im beschlossenen Entwurf war im Kindergarten-Untergeschoss zwischen Speise- und Mehrzweckraum eine Wand mit doppelflügeliger Tür vorgesehen. Nach erneuter Abstimmung mit dem künftigen Betreiber wurde für eine multifunktionale Nutzung der Räume aber eine mobile Trennwand gewünscht. Zwar schlage die mit knapp 19.800 Euro bei der Schreinerei Braun aus Waibstadt zu Buche, könne aber für Diverses wie für Sport, Elternabende oder Personalschulungen genutzt werden. Diese Aspekte waren ein wichtiges Anliegen, weshalb die Gemeinderäte schlussendlich hierfür einstimmig ihren Segen gaben.

Nach dem derzeitigen Vergabestand wurde die Kostenschätzung um knapp 400.000 Euro überschritten. Das gesamte Projektvolumen beträgt damit über 5,6 Millionen Euro, was auf die deutlichen Preiserhöhungen im Baugewerbe zurückzuführen ist. Markus Kustocz berief sich auf das statistische Bundesamt: "Das beziffert die Steigerung auf 18,25 Prozent." Da man in Wiesenbach mit sieben Prozent rechne, sei man mit einem "blauen Auge davongekommen", so Kustocz. Gegenüber der letzten Kostenfortschreibung wurden die Kosten für die Solaranlage, die Kesselsanierung und das Blockheizkraftwerk eingepreist. "Diese überplanmäßigen Ausgaben waren in der Schätzung aber nicht enthalten." Bei der Küchentechnik wurde die Differenz zwischen Kostenermittlung und Ausschreibungsergebnis nicht als Ersparnis gewertet. Die Erstausstattung für Küche und Mensa muss noch beschafft werden. Aktuell seien Aufträge im Wert von knapp vier Millionen Euro vergeben. 1,5 Millionen stünden noch aus. Doch im Bauverlauf seien Abweichungen der Kosten möglich, "ganz einfach durch die Ausschreibungsergebnisse, Massenminderung und -mehrung sowie Nachträge", so Kustocz.