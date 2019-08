Der Kindergarten "Unterm Regenbogen" ist zu klein, um den steigenden Bedarf an Betreuung zu decken. Die Pläne für den Neubau wurden nun gutgeheißen. Foto: Alex/Grafik: Orlandi Architekten

Von Klaus Emig

Wiesenbach. Von "Riesenprozess" war die Rede und von "Bauchschmerzen": Erneut beriet der Gemeinderat über die Neuordnung der bestehenden Schul- und Kindergartenlandschaft. Schon seit Jahren wird darüber diskutiert. Und am Ende der jüngsten Sitzung gab es endlich das, was sich Bürgermeister Eric Grabenbauer gewünscht hatte: einen Baubeschluss. Für 4,25 Millionen sollen die Panoramaschule und der Regenbogen-Kindergarten erweitert werden.

Der Rathauschef hatte zuvor weit ausgeholt, um dieses heiß diskutierte Projekt zu erläutern. Er erinnerte daran: "Seit einigen Jahren diskutieren wir immer wieder über die Einrichtung einer weiteren Kleinkindgruppe beim Kindergarten,Unterm Regenbogen’." Die Verwaltung habe dem Gemeinderat vor rund zwei Jahren vorgeschlagen, einen neuen zweigruppigen Kindergarten zu bauen und den bestehenden Kindergarten als Schulraum zur Verfügung zu stellen. Schließlich steigen in der 3100-Einwohner-Gemeinde die steigenden Schülerzahlen und auch die Angebote der Schule mehren sich. Grabenbauer erinnerte auch an die Klausurtagung im Jahr 2017. Bei dieser habe es geheißen, dass bei einem Neubau auch der steigende Betreuungsbedarf der Kernzeit, insbesondere im Ganztagsbereich inklusive Mittagessen, berücksichtigt werden sollte, um nicht später mit Containerlösungen Engpässe überbrücken zu müssen. Dies sei der "Startschuss" für die nun vorgelegten Planungen gewesen, so der Bürgermeister.

Grabenbauer betonte, dass nicht nur der Gemeinderat, sondern auch Schule, Kindergarten, Kernzeit und Elternbeirat in die Planungen für einen Neubau neben dem bestehenden Schul- und Kindergartengebäude einbezogen worden seien. Er erinnerte an die Vorstellung der Pläne bei der Einwohnerversammlung – auch unter Nennung der Kosten. Die Verwaltung habe Alternativen ausgearbeitet und dem Gemeinderat bei der Schulbegehung vorgestellt. Die Erkenntnis: "Wir sehen keine sinnvolle Alternative."

Die Planzeichnung von der Westseite zeigt das Gebäude, in dem links der Kindergarten und rechts die Kernzeitbetreuung der Panoramaschule zu finden sind. Foto: Alex/Grafik: Orlandi Architekten

Der Bürgermeister räumte ein: "Es wird ein sehr großes Gebäude." Man habe sich aber gemeinsam mit Architektin Cecilia Orlandi an die "Mindestanforderungen" für Fläche und Räume gehalten. Die Architektin habe es geschafft, "durch Optimierung und Verfeinerung" der Pläne eine zweite Kleinkindgruppe in den Neubau zu integrieren. Grabenbauer: "Es ist nicht zu unterschätzen, dass wir nicht nur ein Gebäude erstellen, sondern auch zwei Spielplätze, Schulsportanlage, Parkplätze und gleichzeitig auch die Entwässerung der Schule neu ordnen".

Die Aufteilung zwischen beiden Gebäuden sei geblieben, sagte die Architektin, als sie die optimierten Pläne vorstellte. Die größte Veränderung gegenüber der ursprünglichen Version betreffe das Untergeschoss mit der Einrichtung einer weiteren Gruppe. Geblieben seien die Nebenräume.

Ulrich Buck (SPD) wollte wissen, ob es denn Möglichkeiten gebe, um Kosten zu sparen. Darauf Orlandi: Man habe dies "genau ausgerechnet" und eine Einsparung von 100.000 Euro bei einem Wegfall von Brücke und Lehrerzimmer ermittelt. Auf Bucks Befürchtung, man müsse eventuell "überproportional" an Gebühren schrauben und manche Eltern würden daher ihre Kinder "woanders unterbringen", entgegnete der Bürgermeister, dass auch Gebäude unterhalten werden müssen und eventuell unter anderem die Grundsteuersätze zu erhöhen seien.

Für Markus Bühler (Grüne) war klar: "Wir müssen heute eine Entscheidung treffen." Er verwies auf die Diskussionen "auf allen Ebenen" und sprach von einem "Riesenprozess". Nun müsse man "Farbe bekennen" und "mit den Bauchschmerzen leben". Bühler: "Wir investieren für unsere Kinder." Zu seinen Überlegungen, eventuell die Zahl der Parkplätze zu reduzieren, meinte der Bürgermeister: "Wir werden die ausgewiesenen Parkplätze brauchen."

Gernot Echner (Freie Wähler) befand: "Es muss einfach finanzierbar sein." Auch er war nicht frei von "Bauchschmerzen". Wolfgang Arnold (Grüne) sagte zu den Kosteneinsparungen: "Wir werden keinen ‚großen Wurf‘ erreichen."

Zur Finanzierung des Vorhabens erläuterte der Rathauschef die Aufteilung der kalkulierten Kosten für die nächsten Jahre in den Haushaltsplänen. Er hoffe auf günstige Ausschreibungsergebnisse, wenn auch die Entwicklungen auf dem Baumarkt nicht vorauszusehen seien. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 sind Ausgaben von 4,25 Millionen Euro sowie Zuschüsse in Höhe von einer Million Euro eingeplant.

Bei einer Enthaltung beschloss der Gemeinderat den Neubau eines Gebäudes für Schule und Kindergarten nach den vorliegenden Entwürfen. Die bisherigen Architekten und Ingenieure wurden mit weiteren Leistungen beauftragt.