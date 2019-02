Wiesenbach. (nah) Die Gemeinde wählt am 24. März ihren Bürgermeister. Die Bewerbungsfrist für mögliche neue Kandidaten, die sich neben Bürgermeister Eric Grabenbauer der Wahl stellen wollen, lief seit dem 14. Januar und endete am 25. Februar. Pünktlich um 18 Uhr eröffnete Grünen-Gemeinderat Markus Bühler als Wahlausschussvorsitzender im Bürgerbüro am Montag die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses, der die Anzahl der Bewerber und die weitere Modalitäten zur Wahl festlegte.

Zuvor hatten sich als Mitglieder des Wahlausschusses Michael Kreth und Anja Pötzsch vom Ordnungsamt, Wolfgang Hannemann (CDU), Gernot Echner (FW) und Jürgen Berger (SPD), die Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, eingefunden. Bürgermeister Eric Grabenbauer stellte zusammen mit der Presse die Öffentlichkeit her.

Obwohl er nicht unbedingt mit einem Gegenkandidaten rechnete - auch bei der Bürgermeisterwahl vor acht Jahren hatte nur er sich um das Amt beworben - war ihm eine gewisse Anspannung doch anzumerken.

Anja Pötzsch schaute Punkt 18 Uhr noch einmal im Briefkasten nach, ob nicht doch noch fristgerecht eine Bewerbung eingereicht worden war. Dem war allerdings nicht so und so blieb Bürgermeister Eric Grabenbauer der einzige Bewerber um das Amt im Rathaus Wiesenbach. Er hatte seine Bewerbung schon am 14. Januar mit Beginn der Bewerbungsfrist um 8 Uhr abgegeben.

Der Wahlausschussvorsitzende Markus Bühler prüfte, ob alle erforderlichen Unterlagen vorlagen. Neben der Bewerbung ist das die Wählbarkeitsbescheinigung. Er konnte - wenig überraschend - die Vollständigkeit feststellen. "Es gibt nichts zu bemängeln", lautete sein Kommentar.

"Nun ist noch zu klären, ob eine öffentliche Kandidatenvorstellung stattfinden soll", gab Bühler in die Runde. Der Gemeinderat hatte in seinem Beschluss über die Wahlmodalitäten festgelegt, dass eine Kandidatenvorstellung eventuell am 14. März stattfinden soll. Die Meinung darüber war im Ausschuss zunächst nicht ganz einheitlich. Markus Bühler fand eine Kandidatenvorstellung bei nur einem Bewerber eigentlich überflüssig. Jürgen Berger sprach sich dafür aus, eine solche Veranstaltung für die Bürger anzubieten.

Nach kurzer Diskussion war auch die Kandidatenvorstellung beschlossene Sache. Sie wird am 14. März ab 19 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses stattfinden. Dem Bewerber um das Amt des Bürgermeisters wird eine maximale Redezeit von 30 Minuten zugestanden. Danach haben die Einwohner Gelegenheit, Fragen an Bürgermeister Eric Grabenbauer als einzigen Bewerber zu richten. Mit dieser Entscheidung beschloss Markus Bühler die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses, der im Anschluss noch nicht-öffentlich tagte.