Wiesenbach. (pol/mare) Nach einem Motorrad-Unfall am Donnerstagabend ist die Landesstraße L532 in Höhe Schloßberg in Wiesenbach derzeit voll gesperrt. Das teilt die Polizei mit.

Ein Motorradfahrer fuhr demnach gegen 19 Uhr auf einen Pkw auf und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Weitere Informationen folgen ...