Wiesenbach. (luw) Fast 900 Unterschriften hat das rund 30-köpfige "Aktionsbündnis" der Bewohner des Hofguts Langenzell gegen den geplanten Hühnerstall des Landwirts Keck gesammelt. Die Petition fand laut Online-Statistik auch knapp 250 Unterstützer außerhalb des Rhein-Neckar-Kreises. Eine weitere Petition wurde bereits offiziell beim Landtag in Stuttgart eingereicht. Doch nicht nur im Internet haben die Projektgegner zahlreiche Argumente zusammengefasst, die aus ihrer Sicht gegen den Bau einer solchen Anlage sprechen. Bereits im Frühjahr machte man mit roten Protestplakaten im Ortsgebiet auf sich aufmerksam. Und auch beim Besuch der RNZ am Hofgut zeigten sich die Anwohner ebenso engagiert wie besorgt.

"Wir haben überhaupt nichts gegen Herrn Keck persönlich", betonen sie. "Erschrocken" sei man aber zum Beispiel darüber, was offiziell als Bio-Standard gelte. "In dieser Masse ist das doch keine artgerechte Tierhaltung", stört sich etwa Dina Rieger an der laut Bauvoranfrage vorgesehenen Zahl von 15.000 Hennen in Kombination mit dem beabsichtigten Bio-Siegel. Allgemein kritisieren die Anwohner den "Begriff Bio" in Fällen wie diesen als "Etikettenschwindel mit Alibifunktion".

Eine weitere Sorge, die das "Aktionsbündnis" umtreibt: die Geflügelpest. Diese Krankheit komme immer näher – und wenn irgendwann nur eines der Tausenden Hühner in Kecks Stall betroffen sei, habe dies Auswirkungen über Langenzell hinaus: Im Umkreis von mindestens drei Kilometern werde dann eine "Sperrzone" eingerichtet, innerhalb derer auch Hunde und Katzen vorerst nicht mehr frei umherlaufen dürften.

Hinzu komme der Gestank durch den Geflügelkot, der auf der geplanten Auslauffläche von etwa sieben Hektar anfallen werde. Je nach Windrichtung befürchte man eine enorme Belästigung, die nicht nur am Hofgut spürbar werde. "Und die Geräuschkulisse ist noch das geringste Übel", fügt Rieger hinzu. Anwohner Michael Thomas meint derweil allgemein: "Es sollte eine Reglementierung geben, die solchen Profit auf Kosten von anderen verhindert."