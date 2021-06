Wiesenbach. (nah) Wer an der Panoramaschule vorbei kommt, kann sich vom Baufortschritt des Neubaus für Schule und Kindergarten selbst überzeugen. Bauamtsleiter Markus Kustocz teilte in öffentlicher Gemeinderatssitzung mit, dass der Rohbau abgeschlossen sei und nun die Fensterbauarbeiten, die Arbeiten für Leitungs- und Lüftungskanäle ausgeführt werden: "Wir sind im Bauzeitplan!" Ende des Monats wird bereits mit den Außenarbeiten begonnen und im Zuge dessen werden Lehrerparkplätze und Zufahrt hergestellt. Allerdings gibt es hier wie bei allen aktuellen Baumaßnahmen das Problem, dass Bauholz derzeit Mangelware ist. "Wir sind froh, dass wir mit den großen Gewerken schon durch sind", stellte er deshalb erleichtert fest.

Noch zwei Auftragsvergaben hatte der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zum Großprojekt Schul- und Kindergartenneubau zu vergeben. Den Zuschlag für die Trockenbauarbeiten erhielt die Firma Block Trockenbau aus Gemmingen für rund 77.500 Euro. Die Kostenschätzung des Architekturbüros Orlandi lag bei 50.000 Euro. Die Mehrkosten sind darauf zurückzuführen, dass einige Innenwände – anstatt in Mauerwerk – in Trockenbauweise ausgeführt werden.

Im Zuge dessen beauftragte der Gemeinderat auch die Arbeiten für den Ballfangzaun, die allerdings erst im nächsten Frühjahr zur Ausführung kommen. Auch hier gab es eine Kostensteigerung gegenüber der Kostenschätzung von 28.000 Euro auf rund 42.400 Euro.

Die Kostensteigerung erklärte die Verwaltung mit der guten Auftragslage im Bausektor und den deutlich gestiegenen Materialpreisen bei Stahl. "Die Auftragsbücher sind gefüllt und auch wenn man das Gewerk neu ausschreiben würde, wäre mit keinem anderen Ergebnis zu rechnen", so die Erläuterung. Jenseits dessen liegt der Gemeinde ein bereits bewilligter Zuschuss aus der Sportstättenbauförderung in Höhe von 83.796 Euro vor. Auch das lasse eine neuerliche Ausschreibung als nicht sinnvoll erscheinen.

Wolfgang Arnold (Grüne) bereitete die Verteuerung allerdings Bauchweh und er blickte fragend in die Zukunft: "Was uns wohl noch alles bei anderen Maßnahmen, die noch ausstehen, erwartet? Die Preise gehen durch die Decke."