Wiesenbach. (pol/mün) Ein Rauchmelder verhinderte am Samstagmittag in Wiesenbach wahrscheinlich schlimmeres. Das Gerät schlug gegen 13 Uhr an, als aus dem Keller eines Einfamilienhauses starker Rauch ins Gebäude drang. Der 86 Jahre alte Bewohner, der laut Polizei gerade einen Mittagsschlaf machte, wurde geweckt und konnte sich in Sicherheit bringen.

Ein Akku-Ladegerät im Keller war in Brand geraten und hatte die Styroporverkleidung der Decke in Brand gesetzt. Das führte zu der starken Rauchentwicklung.

Der Senior wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in eine Klinik eingeliefert.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiesenbach war mit drei Fahrzeugen und 18 Mann vor Ort. Sie konnte den Brand löschen und lüftete das Gebäude.

Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.