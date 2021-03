Die Sparkasse Heidelberg möchte auch ihre Filiale in Wiesenbach schließen. Foto: Gutschik-Schilling

Wiesenbach. (mgs) Die Sparkasse Heidelberg will bis Ende April 2021 zehn ihrer aktuell 55 Filialen schließen. Darüber informierten Vorstand und Verwaltungsrat bereits im Dezember. Auf der Streichliste steht auch die Filiale in Wiesenbach. Begründet wird von der Sparkasse das Schließen im Wesentlichen damit, dass Bankdienstleistungen mit Beratung durch die Filialmitarbeiter kaum noch nachgefragt würden. Jürgen Berger, Mitglied der SPD und bis vor Kurzem noch aktiver Gemeinderat, hat gemeinsam mit weiteren Unterstützern nahezu 600 Unterschriften gegen die angekündigte Schließung der Sparkassenfiliale in Wiesenbach gesammelt.

SPD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Buck brachte eine Resolution in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein, mit der man gegen die geplante Schließung protestiert. Unterstützt wird die Resolution von allen Fraktionen und auch von Bürgermeister Eric Grabenbauer. Die Resolution fordert das Geldinstitut auf, den Schließungsbeschluss zurückzunehmen.

Verwiesen wird von dem Aktionsbündnis zum einen auf Geschäftskunden und Vereine, die Bargeldtransaktionen nicht mehr am Ort durchführen könnten. Ältere und mobilitätseingeschränkte Personen bräuchten ebenfalls die Filiale. Denn der geplante "Sparkassenbus" biete keinen barrierefreien Zugang.

Hinzu komme: Viele Pendler nutzten die verkehrsgünstig an der Hauptstraße gelegene Wiesenbacher Sparkassenfiliale. Weil jedoch im Hinterland bereits Filialen geschlossen wurden, sei dieser Personenkreis doppelt bestraft. Keine Filiale vor Ort bedeute auch keine Nutzung der Automaten. Dadurch befürchten die Unterstützer der Resolution höhere Kosten und höheren Aufwand.

"Wiesenbach braucht seine Sparkassenfiliale", appelliert das Aktionsbündnis, auch weil es um die Attraktivität des gesamten Dienstleistungsangebotes mit einem sich selbst verstärkenden Effekt des schleichenden Abbaus fürchtet. Mit dem Sparkassenvorstand Rainer Arens werde am 8. März ein persönliches Gespräch stattfinden, teilte Ulrich Buck abschließend mit.