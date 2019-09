Für den Landkreis ist die Poststraße "entbehrlich", die Gemeinde will sie dagegen haben. Foto: Alex

Wiesenbach/Heidelberg. (aham) Die Poststraße wird zur Gemeindestraße. Der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft des Rhein-Neckar-Kreises hat in seiner Sitzung am Dienstag dem Ansinnen der Gemeinde Wiesenbach zugestimmt. Diese möchte den rund 400 Meter langen Abschnitt der K 4164 übernehmen, um dort künftig ein Parkkonzept und eine Tempo-30-Zone einzurichten. Dagegen hatten sich die Anwohner gewehrt. Ihr "Entsandter" Christian Lange kam aber bei der Sitzung im Landratsamt in Heidelberg gestern überraschenderweise nicht zu Wort.

Denn: "Eigentlich lädt der Landrat ein", stellte Landrat Stefan Dallinger zu Beginn des Tagesordnungspunktes klar. Ein Rederecht für Bürger gibt es nicht. Daher hatte "Die Linke" Christian Lange eingeladen und einen Antrag gestellt, ihn anzuhören. Der 76-Jährige ist gegen die Herabstufung der K 4164 und hatte bei einer Unterschriftenaktion über 40 Anwohner der Poststraße hinter sich versammelt.

Daher hatten die Ausschussmitglieder zunächst über den Antrag der Linken abzustimmen. Deren Vertreterin Frederike Marx meinte: "Wenn sich eine Bürgerinitiative bildet, sollte diese auch gehört werden." Landrat Dallinger erklärte: "Wenn dem Antrag stattgegeben wird, müssen wir die Entscheidung zur Kreisstraße vertagen." Dann müsste die Anhörung nämlich öffentlich bekannt gegeben werden, sodass auch andere Bürger die Möglichkeit hätten, sich zu äußern.

So kam es aber nicht. Bei 18-Nein- gegen elf Ja-Stimmen wurde die Anhörung Langes abgelehnt. Übrigens ohne die Stimme von Wiesenbachs Bürgermeister Eric Grabenbauer. Dieser hatte sich als befangen erklärt - ebenso bei der Entscheidung über die Kreisstraße selbst.

Stefan Hildebrandt, der zuständige Dezernent des Landratsamtes, ging dennoch auf die Sorgen der Poststraßenanwohner ein, denn sie befürchten, dass eines Tages Erschließungsbeiträge auf sie zukommen könnten. "Wir haben das geprüft und können das verneinen", so Hildebrandt. Die Poststraße sei "abgerechnet" und die Anwohner dürften auch bei künftigen Ausbauten nicht zur Kasse gebeten werden.

Apropos Kosten: Hierzu war zu erfahren, dass sich Landratsamt und Gemeinde noch nicht ganz einig sind. Während die Heidelberger Behörde an einen Entschädigungsbetrag von etwa 10.000 Euro denkt, hat das Wiesenbacher Rathaus eine Deckenerneuerung im Sinn, bevor die Poststraße den Besitzer wechselt. "Es ist aber alles im niedrigen fünfstelligen Bereich", so Landrat Dallinger.

Mit diesen Informationen gaben sich die Ausschussmitglieder zufrieden und stimmten einhellig für eine Abstufung der Poststraße. Sie teilten Hildebrandts Auffassung, dass sie im Netz der Kreisstraßen "entbehrlich" sei. Anwohner Christian Lange zeigte sich nicht überrascht: "Das war klar."